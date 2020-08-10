Начало конца - по Лукашенко нанесли первый после выборов удар

Белорусская оппозиция на фоне завершения выборов президента выступила с громким заявлением. Кандидат Светлана Тихановская объявила о непризнании итогов голосования, которые раскрыла Центральная избирательная комиссия страны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ее публичное выступление 10 августа.

По ее словам, оппозиционный избирательный штаб ознакомился с реальными протоколами избирательных участков. Эти документы якобы установили победу не Лукашенко, а именно Тихановской.

Оппозиционерка подтвердила, что не планирует покидать Беларусь. Она не видит для этого никаких причин.

Также Тихановская прокомментировала ночные события после выборов, когда тысячи белорусов в разных городах выступили с протестами против действующей власти. Она назвала события недопустимыми, поскольку штаб получил противоречивую информацию о погибших.

Кандидат подчеркнула, в случае подтверждения жертв ситуация станет "началом конца". Лично она выступает за изменения исключительно мирным путем.

Напомним, белорусские силовики начали подавлять митинги, которые вспыхнули буквально после закрытия избирательных участков. Тихановская в день голосования, 9 августа, выступила с заявлением, в котором призвала тех не бить людей на улицах, однако это никоим образом не повлияло на дальнейшие события.

Согласно данным, которые опровергает власть, один человек погиб во время митингов — ее сбил автозак силовиков.

Напомним, на выборах Лукашенко получил более 80% голосов. Его оппозиционная соперница — около 9,9%.

Как сообщал ONLINE.UA, президентская политическая сила "Слуга народа" подготовила обращение к команде белорусского лидера Александра Лукашенко и присоединиться к нему других народных избранников Верховной Рады.

Авторы обращения обращают внимание на массовые протесты против фальсификации результатов выборов президента Беларуси и просят власти соседней страны ответить на вопросы протестующих.