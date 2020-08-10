Сколько людей задержали на митингах в Беларуси - шокирующие данные

Министерство внутренних дел Беларуси неожиданно заявило о том, что в стране уже задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с озвученными результатами президентских выборов. Стоит обратить внимание на то, что из них около тысячи задержали в Минске и более двух — в других регионах республики. В результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них в настоящее время госпитализированы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на МВД Беларуси и издание TUT.BY.

Центральная избирательная комиссия Беларуси недавно официально заявила, что победу на президенских выборах одержал Александр Лукашенко, который возглавляет государство уже 26 лет. Однако оппозиционные экзитполы продолжают утверждать, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги выборов, которые озвучила Центральная избирательная комиссия страны.

"Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями. Кроме того, власти препятствуют доступу в интернет и блокируют крупнейшие новостные порталы. В день выборов президента Беларуси и накануне его в разных городах страны силовики задержали уже более сотни человек. Министерство внутренних дел Беларуси признало использование спецсредств против митингующих", — говорится в сообщении.

Стоит также обратить внимание на то, что Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции. Речь идет о задержанных в Минске и других городах — им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что после массового распространения фото окровавленных протестующих команда Александра Лукашенко решилась на шокирующее признание и публично признала, что силовики применяли оружие.