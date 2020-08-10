Издеваются над людьми - россияне в шоке от очередного скандального выпада России против Украины

Команда президента России Владимира Путина цинично реагирует на каждое заявление украинского лидера Владимира Зеленского, поэтому его реакция на массовые протесты в Беларуси не осталась незамеченной в Кремле. В МИД РФ решили снова упрекнуть президента Украины в невыполнении Минских договоренностей на Донбассе, которые, впрочем, пророссийские боевики в ОРДЛО и не собирались выполнять. В частности, скандальная спикер дипведомства РФ Мария Захарова заявила, что "не украинским политикам с их печальным опытом госпереворотов и развала страны что-либо советовать" белорусским властям, которые столкнулись с серьезным кризисом. Но ее быстро поставили на место россияне, напомнив, что в России творится такое беззаконие, как ни в одной стране мира. Граждане РФ считают, что в Кремле не знают, что такое демократия, которой придерживаются в Украине, и уж точно не Москве давать советы другим странам с ее опытом фальсификации выборов и организации вооруженных мятежей в суверенных странах. Такой жесткий отпор Захаровой россияне дали под ее постом в соцсети, в котором она упрекнула Зеленского за его советы Лукашенко, передает ONLINE.UА.

"Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной. Как продвинулось бы выполнение «Минских договорённостей», если бы это заявление Зеленского касалась бы Украины, а не Белорусии, которая разберётся сама, как ей жить", — считает представительница российского МИД Захарова.

Этот скандальный выпад против Украины возмутил в первую очередь самих россиян, которые недавно наблюдали, как проходят выборы и голосование в России по кремлевскому сценарию. Они считают, что российские власти, как никто другой, не имеют права давать оценку проиходящего в Беларуси.

"Вместо того, чтобы кивать на Киев — тоже нужно бы оборотиться на беззаконие в собственной стране. И на то, как органы государственной власти издеваются над людьми", "Только Украину замечаем, а что у нас твориться мы не видим", "Санкции за невыполнения минских соглашений ввели только в отношении России. Почему об этом не говорите. Согласно второму пункту вы должны отвести свое тяжелое вооружение. Почему не говорите что делает Торнадо С и другая ваша техника на Донбассе", "Если бы Россия не совала свой грязный нос в Украину , то украинцы разобрались бы и без сопливых", "Зато есть что посоветовать российским политикам с их опытом фальсификации выборов. Правда?", "О да, забавно слышать советы страны которая имеет опыт организации мятежей в суверенных странах, чтобы использовать ситуацию для захвата соседних территорий", — комментируют россияне циничное заявление Захаровой в адрес Зеленского.

Как известно, по данным официального экзит-пола, Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, набрал 79,7% голосов, его основная оппонентка Светлана Тихановская – 6,8%. По результатам экзитпола на 21 зарубежном избирательном участке на выборах президента Беларуси, у Тихановской на этих избирательных участках 81,57%, у Лукашенко 5,89%. Тихановская заявила, что будет в судах отстаивать голоса избирателей.

После объявления предварительных результатов выборов в Беларуси по стране прокатилась волна массовых протестов. Тысячи белорусов вышли на улицу, протестуя против действующего президента Александра Лукашенко, который бессменно правит страной уже 26 лет и которого на Западе называют "последним диктатором Европы". К их разгону привлекли ОМОН — в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а силовики стреляли по митингующим резиновыми пулями и применяли слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Правозащитник сообщили об одном погибшем, но в МВД Беларуси эту информацию опровергают. Также известно, что в ходе протестных акций задержаны уже более трех тысяч человек.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Зеленский отреагировал на массовые протесты в Беларуси, которые возникли там после выборов президента. Он призвал белорусского коллегу Александра Лукашенко проявить терпимость к митингующим и отказаться от уличного насилия, к которому прибегли белорусские силовики при разгоне демонстрантов. Зеленский считает, что выход из сложившейся кризисной ситуации можно найти только через диалог и общественное взаимодействие. Президент Украины предупредил Лукашенко, что в случае эскалации насилие будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями. Зеленский подчеркнул, что лично заинтересован в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями.