Овцы не понимают, что делают - Лукашенко шокировал заявлением о протестах

Белорусский президент Александр Лукашенко выступил с первым комментарием о кровавых ночных протестов после выборов. Он утверждает, что голосование стало праздником. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

Государственный лидер встретился 10 августа с Сергеем Лебедевым — председателем Исполнительного комитета — исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ. По его словам, власть пыталась подарить людям "праздник", а те на него откликнулись.

Политик отметил рекордную явку на выборы.

"Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", — утверждает Лукашенко.

Напомним, протесты во многих городах республики начались сразу после закрытия избирательных участков — после 20:00 в воскресенье, 9 августа. Протесты привели к значительному количеству травм, силовики силой пытались разогнать протестующих.

Многие из активистов, как утверждают неправительственные СМИ, получили ранения от резиновых пуль и свето-шумовых гранат — хотя власть опровергает использование любого оружия.

Лукашенко получил на выборах более 80%, а оппозиционерка Светлана Тихановська — почти 10%. Действующего президента поздравили только китайский лидер Си Цзиньпин и Владимир Путин.

Как сообщал ONLINE.UA, Министерство внутренних дел Беларуси неожиданно заявило о том, что в стране уже задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с озвученными результатами президентских выборов.

Стоит обратить внимание на то, что из них около тысячи задержали в Минске и две — в других регионах республики.