Главная соперница Лукашенко призналась, почему не выходит к митингующим

10 августа главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская выступила с громким заявлением — она подчеркнула, что считает себя победительницей и не собирается покидать страну. Также политик подчеркнула, что она и ее штаб готовы к затяжным протестам. Кроме того, она призналась, что пока не будет выходить на улицы к митингующим, поскольку боится обострения конфликта. Именно поэтому Тихановская пока не планирует участвовать в протестах. Она надеется, что насилия не будет, если люди и дальше будут протестовать. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на телеграмм "МБХ медиа".

"Мой выход на улицу приведет к эскалации конфликта. Поэтому сейчас (в штабе) я с народом. Считаю себя победителем на выборах", — отметила Светлана Тихановская.

Она также подчеркнула, что ее штаб располагает данными альтернативного подсчета голосов и будет доказывать имеющиеся нарушения. Также отмечается, что Тихановская предлагала Лукашенко встретиться, чтобы избежать конфликта. Однако реакции от него пока нет. О помощи со стороны европейских стран речь еще не шла. Страну оппонентка Лукашенко оставлять тоже не планирует и не видит оснований для своего ареста. Глава штаба Тихановской заявил, что команда готова к затяжным протестам.

Стоит обратить внимание на то, что по информации национального экзитпола, на выборах президента Беларуси Александр Лукашенко побеждает с огромным отрывом. За него проголосовали 79,7% избирателей, за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 6,8%.

Что интересно, недавно глава "Либерально-демократической партии" Владимир Жириновский начал угрожать действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко и выразил поддержку митингующим, которые недовольны результатами выборов. По словам скандального политика, народ перестал доверять своему многолетнему лидеру. Кроме того, Владимир Жириновский убежден, что на Лукашенко в конце концов ждет судьба Януковича.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Беларуси уже задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с озвученными результатами президентских выборов.