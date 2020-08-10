Зеленский поставил безотлагательное требование военной разведке - что происходит

Украинский глава Владимир Зеленский решился на новое резонансное назначение — стало известно, что глава государства внезапно уволил главу военной разведки Украины Василия Бурбу, а на его место назначил офицера украинской разведки Кирилла Буданова, на которого в прошлом году Россия готовила покушение. 10 августа президент представил нового начальника ГУР и поставил ему срочные задачи. Они касаются усиления стратегической и оперативной составляющих, усовершенствования аналитической деятельности и качества получаемой информации ведомством. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Нужно усилить стратегическую и оперативную составляющие, усовершенствовать аналитическую деятельность и качество получаемой информации. В ней обязательно должны быть закреплены ключевые вещи: это оснащение подразделений современным вооружением и техникой, переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации, внедрение современных подходов в подготовке личного состава. Я искренне желаю и лично вам, и всем вашим подчиненным достойно продолжать славные традиции украинского войска и разведки", — обратился Зеленский к Буданову.

Новый глава военной разведки в свою очередь отметил, что перед Украиной стоят такие вызовы, как усиление влияния гибридных войн, глобальная дезинформация и наличие врага на нашей земле. Он пообещал повысить профессиональный уровень сотрудников, ввести новые технологии, усилить аналитическую работу с целью прогнозирования рисков и проводить специальные мероприятия.

"Сегодня перед военной разведкой Украины стоят такие задачи. Это увеличение влияния разведки в сфере международных отношений, возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Автономной Республики Крым и восстановления справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу Родину", — подчеркнул Буданов.

Как известно, Кирилла Буданова 4 апреля 2019 года в Киеве попыталась убить группа диверсантов из России. Но взрывчатка взорвалась во время закладки — руководитель группы диверсантов, российский гражданин Алексей Комаричев получил тяжелые ранения. Также задержали его сообщника — гражданина РФ Тимура Дзортова и нескольких человек из сети ФСБ, которые им помогали в Украине. В России обвиняют Буданова якобы в причастности к спецоперации на территории оккупированного Крыма в 2016 году вместе с разведчиками Александром Громовым и Максимом Шаповалом, которого взорвали в автомобиле радиоуправляемой миной в июне 2017 года.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Зеленский дал неотложную задача новому руководителю Службы внешней разведки Валерию Кондратюку реформировать ведомство. Кроме того, украинский лидер поручил опережать потенциальные угрозы и сохранить международную поддержку Украины.