В США сообщили отличные новости украинцам

Весной из-за пандемии коронавируса миграционная служба США, как и других стран мира, временно приостановила свою деятельность. Сотни украинских студентов, которые получают образование в колледжах и вузах Америки оказались под угрозой, так как официальный Вашингтон начал предлагать запретить иностранным студентам въезжать в страну до окончания пандемии, которая может длиться несколько лет. В результате в США возникли студенческие протесты, а некоторые вузы стали подавать иски в суд, требуя отменить ограничения для учащихся из других стран, включая Украину. 10 августа стало известно, что Посольство США в Украине возобновило предоставление студенческих виз. Правда, ограничения в выдаче остальных типов въездных виз пока остаются в силе. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на пресс-службу дипведомства.

"Посольство США в Украине возобновило предоставление неиммиграционных визовых услуг в ограниченном объеме — только для студентов. Мы возобновим предоставление услуг по получению других типов виз, только у нас появится такая возможность", — говорится в сообщении дипломатов.

После этого решения, украинские студенты смогут беспрепятственно вернуться к обучению в США, а те студенты, которые оставались в США во время карантина могут не переживать о депортации.

Как известно, США запретили въезд иммигрантов в страну сроком на 60 дней, но этот запрет могут продлить навсегда даже после завершения пандемии коронавируса. Белый дом уже рассматривает последующие меры, которые ограничат программы временного трудоустройства мигрантов, так как сокращению уровня иммиграции выгодно для американских рабочих. И хотя действие указа не распространяется на иммигрантов, которые уже живут, работают и хотят остаться в США законным способом, введенная Белым домом мера блокирует другие категории иммигрантских виз, в частности, визу по воссоединению семьи.