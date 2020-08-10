Мы принимаем меры - МИД раскрыло важные новости о протестах в Беларуси

Ночью во многих городах Беларуси продолжались массовые беспорядки, связанные с выборами президента. Министерство иностранных дел заявило об отсутствии обращений относительно украинцев среди пострадавших. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

По данным дипломатов, сейчас консульство продолжает работать в соответствующем направлении.

"По состоянию на сейчас обращений о задержанных или пострадавших граждан Украины в Посольство Украины в Беларуси не поступало. Консульский отдел Посольства принимали меры по выяснению возможного наличия граждан Украины среди пострадавших и задержанных во время столкновений протестующих с правоохранителями", — отметили в МИД.

Напомним, протесты начались сразу после завершения работы избирательных участков, после 20:00 9 августа. Известно о минимум одном погибшем во время протестов, которые пытались подавит силовики. Власть не отразится использование резиновых пуль и другого оружия, хотя ранения людей говорят именно об этом.

Согласно официальным данным белорусского МВД, правоохранители задержали около 3 тысяч протестующих. Среди задержанных также есть журналисты, которые пытались освещали резонансные события.

Напомним, Лукашенко поддержали на выборах более 80% избирателей, его оппонентку Светлану Тихановську — 9,9%, Именно такие детали обнародовала Центральная избирательная комиссия.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусский президент Александр Лукашенко выступил с первым комментарием о кровавых ночных протестов после выборов. Он утверждает, что голосование стало праздником, который испортили.

В то же время протестующих президент буквально назвал овцами, которыми руководят из-за рубежа заинтересованы в дестабилизации.