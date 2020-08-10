Во время протестов в Беларуси погибли уже 3 человека - как на это реагируют у Лукашенко

После объявления предварительных результатов выборов в Беларуси протесты переросли в массовые кровавые столкновения. Правозащитники и активисты утверждают, что в результате конфликтов в стране погибли уже три человека. Кроме того, отмечается, что госпиталях находится очень много раненых. Власть это подтверждать отказывается. Согласно последним данным, первый демонстрант погиб под колесами автозака, второго участника акции до смерти забили бойцы ОМОНа. Еще один человек умер после взрыва гранаты. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на NEXTA.

Как отмечают белорусские меда, со ссылкой на источники в военном госпитале, только в это заведение привезли после 22:00 17 гражданских раненых. Всего в госпитале находятся 55 травмированных во время столкновений. У многих — ранения резиновыми пулями. NEXTA публикует данные нескольких раненых: Валерия Я., 19 лет, — осколочные ранения лица;

Владислав Ч., 25 лет, — ожоги верхних конечностей и живота,

Евгений Ю., 23 года, — огнестрельное ранение живота, состояние — крайне тяжелое. По неподтвержденной информации, среди раненых есть 40-летняя гражданка Нидерландов. Представители правозащитной организации "Весна" говорят, что в больницах столицы Беларуси находятся десятки пострадавших. Два отделения военного госпиталя заняты ранеными. Есть раненые и в шестой больнице Минска. Стоит обратить внимание на то, что пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова продолжает утверждать, что погибших во время акций простеста не было. В Министерстве здравоохранения Беларуси удивляют еще больше: говорят, что информации даже о раненых в результате столкновений у них нет.

Как известно, недавно главная соперница Александра Лукашенко, Светлана Тихановская, выступила с громким заявлением — она подчеркнула, что считает себя победительницей и не собирается покидать страну. Также политик подчеркнула, что она и ее штаб готовы к затяжным протестам. Кроме того, она призналась, что пока не будет выходить на улицы к митингующим, поскольку боится обострения конфликта.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Жириновский начал угрожать действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко.