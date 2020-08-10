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Власть должна принять - в ЕС поставили жесткие требования режиму Лукашенко

Мир | Читати новину українською
Власть должна принять - в ЕС поставили жесткие требования режиму Лукашенко Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Президент Александр Лукашенко получил резонансную победу на белорусских выборах, однако в Евросоюзе упрекнули условиями голосования. Федеральное правительство Германии считает президентские выборы недемократическими. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление спикера Бундестага Штеффена Зайберта.

По его словам, белорусская власть нарушила даже минимальные стандарты голосования.

"Очевидно, что во время президентских выборов там не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов. На наш взгляд, это неприемлемо... Многочисленные сообщения о систематических нарушениях достойны доверия. В связи с этим вызывает большое сожаление, что Беларусь не предоставила никакой возможности работать наблюдателям ОБСЕ", — подчеркнули в правительстве.

Также Зайберт пояснил, вскоре представители Евросоюза составят общую позицию относительно резонансных событий в Беларуси.

"Политическое руководство страны должно принять волю народа", — добавил он.

Напомним, на выборах президента Беларуси 9 августа присутствовали лишь наблюдатели от власти и представители СНГ. Избирательные участки буквально закрыли от чужого глаза.

Согласно предварительным результатам, Лукашенко поддержали более 80% избирателей. Оппозиционерка Светлана Тихановська — 9,9%.

После закрытия участков в стране начались беспорядки. Они привели до 3 тысяч задержаний, многочисленных стычек с силовиками и даже погибших. Факт смерти на акциях опровергает Минск.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусская оппозиция на фоне завершения выборов президента выступила с громким заявлением. Кандидат Светлана Тихановска объявила о непризнании итогов голосования, которые раскрыла Центральная избирательная комиссия страны. В то же время она призвала воздержаться от столкновений на акциях.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Александр Лукашенко, полмтика, ЕС, Германия, Беларусь, выборы
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