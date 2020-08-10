Уже с 10 августа - Кабмин принял экстренное решение из-за ситуации в Украине

В понедельник, 10 августа, глава правительства Денис Шмыгаль провел внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было решено с сегодняшнего дня ужесточить контроль за соблюдением карантина в Украине. Это радикальное решение было принято в связи с с ухудшением эпидемической ситуации в стране, так как последнюю неделю в Украине устанавливаются абсолютные антирекорды по заболеваемости коронавирусом. Также Шмыгаль поручил провести эпидемические расследования и увеличить число мест в больницах для принятия больных. Отчетность о проведенных проверках по соблюдению карантинных правил Нациполицию обязали делать ежедневно. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Правительство вводит ежедневную работу государственной комиссии ТЭБ и ЧС и усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина. До 15 сентября 2020 году количество ежедневных ПЦР-тестов должно увеличиться до 30 000. Также должна быть введена категоризация тестируемых лиц. Национальной полиции ежедневно во время заседания Комиссии предоставлять отчетность о проведенных проверках по соблюдению карантинных правил. Министерству цифровой трансформации ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения «Дій вдома»", — сообщил о решении Кабмина Шмыгаль.
Также правительство поручило Минздраву активизировать работу по увеличению количества койкомест с подведенным кислородом в больницах второй волны приема больных
Министр здравоохранения Максим Степанов на заседании в свою очередь уточнил, что, по состоянию на сегодня, на самоизоляции находится более 28 тысяч активных больных
"В среднем, на каждый случай мы имеем по 4-5 контактных лиц. Важно, чтобы все без исключения люди, которые являются контактными, находились на самоизоляции согласно установленным правилам из-за использования приложения «Дій вдома»", — подчеркнул глава Минздрава.
Напомним, 10 августа в Украине зафиксировали 1008 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество больных
Ранее ONLINE.UА сообщал, что с 8 августа Кабмин перешел на чрезвычайный режим работы из-за стремительного ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом в Украине.