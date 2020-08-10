Уже с 10 августа - Кабмин принял экстренное решение из-за ситуации в Украине

В понедельник, 10 августа, глава правительства Денис Шмыгаль провел внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было решено с сегодняшнего дня ужесточить контроль за соблюдением карантина в Украине. Это радикальное решение было принято в связи с с ухудшением эпидемической ситуации в стране, так как последнюю неделю в Украине устанавливаются абсолютные антирекорды по заболеваемости коронавирусом. Также Шмыгаль поручил провести эпидемические расследования и увеличить число мест в больницах для принятия больных. Отчетность о проведенных проверках по соблюдению карантинных правил Нациполицию обязали делать ежедневно. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Правительство вводит ежедневную работу государственной комиссии ТЭБ и ЧС и усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина. До 15 сентября 2020 году количество ежедневных ПЦР-тестов должно увеличиться до 30 000. Также должна быть введена категоризация тестируемых лиц. Национальной полиции ежедневно во время заседания Комиссии предоставлять отчетность о проведенных проверках по соблюдению карантинных правил. Министерству цифровой трансформации ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения «Дій вдома»", — сообщил о решении Кабмина Шмыгаль.

Также правительство поручило Минздраву активизировать работу по увеличению количества койкомест с подведенным кислородом в больницах второй волны приема больных COVID-19 . Шмыгаль уточнил, что сейчас в таких больницах есть 10,3 тыс. койкомест, а также 1442 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Министр здравоохранения Максим Степанов на заседании в свою очередь уточнил, что, по состоянию на сегодня, на самоизоляции находится более 28 тысяч активных больных COVID-19 и почти 100 тысяч контактных лиц.

"В среднем, на каждый случай мы имеем по 4-5 контактных лиц. Важно, чтобы все без исключения люди, которые являются контактными, находились на самоизоляции согласно установленным правилам из-за использования приложения «Дій вдома»", — подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, 10 августа в Украине зафиксировали 1008 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 81957 человек, из них 1922 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 44359 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 36063 украинцев продолжают болеть.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что с 8 августа Кабмин перешел на чрезвычайный режим работы из-за стремительного ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом в Украине.