Я вас предупреждал - Лукашенко внезапно обратился к Украине

Скандал вокруг выборов нового президента Беларуси, которые состоялись 9 августа, продолжает набирать обороты. 10 августа с новым резонансным заявлением выступил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — он начал жаловаться на то, что к митингам недовольных предварительным результатам выборов, на которых он победил, причастны "кукловоды" из Чехии, Польши, Украины и других стран. Кроме того, политик обратился к этим "кукловодам" и отметил, что он сделает все возможное, чтобы не допустить "майдана" в Беларуси. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на государственное издание "БЕЛТА".

"Нам пытаются эту заварушку подбросить. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого не хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватным... с одного разговора мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов — Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овцы ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти", — озвучил свою версию событий Лукашенко.

По мнению действующего главы государства, ситуацией в Беларуси пытаются управлять из-за границы.

"Я о Польше не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю об Украине (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России есть определенный приток людей", — добавил Лукашенко.

Кроме того, он стал утверждать, что ситуация на улицах не катастрофическая, но "очень опасна для людей, которых отправили на улицы".

Ранее ONLINE.UA сообщал, сколько людей уже погибли в результате протестов в Беларуси и как на это реагирует команда Лукашенко.