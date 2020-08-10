Надежды оправдываются - с Донбасса пришли хорошие новости

С 27 июля на Донбассе начало действовать перемирие, которое пророссийские боевики бесстыдно нарушают провокациями. Но в Минобороны Украины оценивают ситуацию как стабильную и отмечают, что в целом перемирие сохраняется, а это оправдывает надежды СНБО на то, что удастся принять важные решения в сфере национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в сообщении СНБО 10 августа, передает ONLINE.UА со ссылкой на пресс-служба ведомства.

"В отличие от многих ранее объявленных приостановок огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже пятнадцатый день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь. Надежды, что достигнутые трехсторонние контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА, что позволяет проводить комплексный анализ для подготовки и принятия решений в сфере национальной безопасности и обороны", — прокомментировали ситуацию на Донбассе в СНБО.

В Минобороны подтвердили, что ситуация в зоне ООС полностью контролируемая, а привлеченные к ней украинские воины продолжают выполнять задачи по назначению. При этом в оборонном ведомстве признали, что накануне пророссийские боевики 4 раза нарушили режим тишины. Вечером 9 августа провокационные выстрелы из стрелкового оружия были зафиксированы в районе Новозвановки, что на Луганском направлении, и на подступах к Марьинке, что на Донецком направлении.

"Подразделения Объединенных сил были готовы адекватно реагировать на возможные опасные действия противника. В то же время, несмотря на то, что неприцельно выстрелы не угрожали жизни и здоровью личного состава, наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. С начала текущих суток, 10 августа, до полудня на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано", — подчеркнули в Минобороны.

Напомним, что с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Однако пророссийские силы сразу же его нарушили, в чем, по традиции, обвинили украинских воинов.

Несколько дней назад с Донбасса вернулся президент Украины Владимир Зеленский, который находился в зоне ООС и лично ознакомился с ситуацией на Донбассе. По результатам визита украинский лидер сообщил, что режим перемирия на Донбассе действительно работает. По его словам, уже больше десяти дней на передовой не слышно обстрелов, что, по его словам, подтверждают и украинские воины.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Зеленский выступил с важным заявлением о Донбассе. Он поделился с украинцами своей неимоверной радостью от того, что ситуация на Донбассе стабилизируется.