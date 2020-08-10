Тихановская выдвинула бескомпромиссное требование Лукашенко - что известно

Как уже отмечалось, Светлана Тихановская считает себя победительницей и не планирует покидать страну.

Также политик подчеркнула, что она и ее штаб готовы к затяжным протестам.

Кроме того, она призналась, что пока не будет выходить на улицы к митингующим, поскольку боится обострения конфликта.

Именно поэтому Тихановская пока не планирует участвовать в протестах.

Она надеется, что насилия не будет, если люди и дальше будут протестовать.