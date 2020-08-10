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Тихановская выдвинула бескомпромиссное требование Лукашенко - что известно

Политика | Читати новину українською
Тихановская выдвинула бескомпромиссное требование Лукашенко - что известно Світлана Тихановська (фото — з відкритих джерел)

Международное сообщество внимательно следит за всеми событиями, которые происходят в Беларуси в последние дни. Как уже упоминалось ранее, демонстранты в разных городах Беларуси почти до утра 10 августа не покидали массовые протесты, которые разгорелись из-за выборов президента. Министерство внутренних дел Беларуси продолжает опровергать информацию о погибших демонстрантах, пока белорусские правозащитники и активисты утверждают, что в результате беспорядков погибли уже 3 человека. Согласно последним данным, в военный госпиталь Минска отвезли 30 раненых с серьезными колотыми и рваными ранами, которые образовались из-за взрывов гранат. Сейчас там остается 18 тяжелораненых. Кроме этого Александр Лукашенко сообщил, что 25 ОМОНовцев пострадали — переломы ног и рук. На фоне всех этих новостей и трагических событий главная соперница действующего президента Светлана Тихановская выдвинула новое требование Лукашенко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Кандидат Тихановская заявила, что она не признает предварительно объявленные 80%, которые будто бы за Лукашенко. Требует пересчет голосов и чтобы старая власть отдала свои полномочия, потому что она (эта власть — ред) не победила", — говорится в сообщении.

Тихановская выдвинула бескомпромиссное требование Лукашенко - что известно (1)Кроме того, отмечается, что трудно спрогнозировать дальнейшие действия народа. У митингующих нет координаторов, это все хаотичный процесс. Все они устали и хотят перемен.
 
Как уже отмечалось, Светлана Тихановская считает себя победительницей и не планирует покидать страну. Также политик подчеркнула, что она и ее штаб готовы к затяжным протестам. Кроме того, она призналась, что пока не будет выходить на улицы к митингующим, поскольку боится обострения конфликта. Именно поэтому Тихановская пока не планирует участвовать в протестах. Она надеется, что насилия не будет, если люди и дальше будут протестовать. 
 
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко начал жаловаться на то, что к митингам недовольных предварительными результатами выборов, на которых он победил, причастны "кукловоды" из Чехии, Польши, Украины
Источник: 24 Канал Теги: Александр Лукашенко, митинги, Беларусь, оппозиция, выборы в Беларуси, Светлана Тихановская, пересчет голосов
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Обновлено:16:11, 10.08.2020

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