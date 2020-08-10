Тихановская выдвинула бескомпромиссное требование Лукашенко - что известно

Международное сообщество внимательно следит за всеми событиями, которые происходят в Беларуси в последние дни. Как уже упоминалось ранее, демонстранты в разных городах Беларуси почти до утра 10 августа не покидали массовые протесты, которые разгорелись из-за выборов президента. Министерство внутренних дел Беларуси продолжает опровергать информацию о погибших демонстрантах, пока белорусские правозащитники и активисты утверждают, что в результате беспорядков погибли уже 3 человека. Согласно последним данным, в военный госпиталь Минска отвезли 30 раненых с серьезными колотыми и рваными ранами, которые образовались из-за взрывов гранат. Сейчас там остается 18 тяжелораненых. Кроме этого Александр Лукашенко сообщил, что 25 ОМОНовцев пострадали — переломы ног и рук. На фоне всех этих новостей и трагических событий главная соперница действующего президента Светлана Тихановская выдвинула новое требование Лукашенко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".
"Кандидат Тихановская заявила, что она не признает предварительно объявленные 80%, которые будто бы за Лукашенко. Требует пересчет голосов и чтобы старая власть отдала свои полномочия, потому что она (эта власть — ред) не победила", — говорится в сообщении.