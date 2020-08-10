Зеленский предупредил украинцев о неминуемой опасности - к чему готовиться

Украинский глава Владимир Зеленский экстренно отерагировал на стремительно ухудшающуюся ситуацию с коронавирусом в Украине. 10 августа во время совещания с представителями Кабинета министров, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране и мерах по предотвращению распространения коронавируса, президент обратился к украинцам и предупредил их о неминуемой опасности. По словам украинского лидера, если уровень заболеваемости коронавирусом в стране выростет до 2 тысяч в день, то количество смертей от COVID-19 увеличится до 40-50 ежедневно. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в «красной» зоне, а другие — в «зеленой»", — поручил Зеленский чиновникам.

Президент обратил внимание на то, что в Германии уже объявили о начале второй волны эпидемии коронавируса, также вторую волну эпидемии ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

Напомним, 10 августа в Украине зафиксировали 1008 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 81957 человек, из них 1922 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 44359 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 36063 украинцев продолжают болеть.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Кабмин принял экстренное решение из-за ситуации в Украине. Уже с 10 августа правительство ужесточило контроль за соблюдением карантина в Украине. Это радикальное решение было принято в связи с с ухудшением эпидемической ситуации в стране, так как последнюю неделю в Украине устанавливаются абсолютные антирекорды по заболеваемости коронавирусом.