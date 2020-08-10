Это бы мало не показалось - Лукашенко решился на громкое признание

Белорусские власти обвинили протестующих Минска в попытке захватить Дворец Независимости. Президент Александр Лукашенко лично заявил об иностранном управления этими действиями. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, зарубежные кураторы руководили акциями в ночь на 10 августа за большие деньги. Сами протестующие этого не осознавали.

"Но если в 200 м от Дворца Независимости собирают толпу, и по телефону мы слышим: нам надо тысяч 100, чтобы идти на штурм Дворца Независимости… Какая реакция будет правоохранительных органов? Это хорошо, что ОМОНовцы их удержали", — утверждает Лукашенко.

Он добавил, если бы толпа дошел до Дворца Независимости, была бы другая ситуация, поскольку там работает Служба безопасности.

"И это бы мало не показалось. Поэтому надо сказать спасибо этим ребятам — ОМОНовцам — они их уберегли от критического шага. Ситуация была не катастрофической, но весьма опасной для людей, которых толкнули на улицы", — добавил президент.

Напомним, тысячи людей вышли на протесты в белорусских городах после закрытия избирательных участков после 20:00 накануне. Они выступили против попыток Лукашенко удержать власть через непрозрачные выборы — на голосовании не было никаких иностранных или альтернативных наблюдателей, только представители правительства.

В МВД страны сообщили о задержании 3 тысяч человек по итогам акций. Информацию об использовании резиновых пуль или иного оружия власть опровергала, однако впоследствии признала — силовики шли на такие крайние меры, однако в исключительных ситуациях.

Как сообщал ONLINE.UA, скандал вокруг выборов нового президента Беларуси, которые состоялись 9 августа, продолжает набирать обороты. 10 августа с новой резонансным заявлением выступил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — он начал жаловаться, что к митингам недовольных предварительными результатами выборов, на которых он победил, причастны "ляльковики" из Чехии, Польши, Украины и других стран.