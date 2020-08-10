Взрыв в Бейруте: Пентагон шокировал новым заявлением

10 августа глава Министерства обороны США Марк Эспер ошеломил мир новым неожиданным заявлением — он предположил, что причиной серии мощных взрывов в Бейруте могла быть атака. Что важно понимать, пока Эспер не может назвать окончательную причину взрывов. Глава Пентагона отмечает, что точная причина трагедии пока устанавливается. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание The Hill.

"Президент США Дональд Трамп вполне справедливо предположил, что это могла быть атака. Например, следствие перевозки вооружения движения"Хезболла", возможно, мастерская по изготовлению взрывчатки. Кто знает? Я не думаю, что сейчас кто-то может точно сказать. Мы очень тщательно изучаем это", — подчеркнул глава Пентагона.

По его словам, "есть люди, которые считают нападением" взрыв в Бейруте. Однако причины взрыва пока не установлены.

Стоит обратить внимание на то, что еще 7 августа президент Ливана Мишель Аун признался, что одной из причин взрывов в Бейруте могло быть и внешнее вмешательство. По его мнению, это могло быть привлечение ракеты или бомбы. Ливанский лидер отметил, что причины взрывов еще не установлены, однако вариант с внешним вмешательством его команда игнорировать не будет.

"Во-первых, как взрывоопасный материал прибыл сюда и хранился здесь, во-вторых, взрыв был следствием халатности или несчастным случаем, в-третьих, есть вероятность внешнего вмешательства", — подчеркнул Мишель Аун.

Напомним, что вечером 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту — взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов. Правоохранители Ливана уверяют, что в порту произошел взрыв селитры. В результате взрыва погибли уже более 220 человек, более 5000 пострадали. Чрезвычайную ситуацию власти Ливана назвала катастрофой национального масштаба. Взрыв в Бейруте оставил 300 тыс человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более чем 3 миллиарда долларов.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее Денис Шмыгаль официально сообщил, что Украина предоставит гуманитарную помощь Бейруту в ответ на запрос Ливана.