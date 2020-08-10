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Индонезию вновь накрыл мощный стратовулкан - жуткие видео

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Индонезию вновь накрыл мощный стратовулкан - жуткие видео Індонезію накрив потужний стратовулкан Синабунг (фото з соцмереж)

В понедельник, 10 августа, в Индонезии произошло второе за три дня извержение мощного стратовулкана Синабунг. Последствия извержения в большей степени ощутили на себя жители острова Суматра, где столбы пепла поднялись в высоту до 2,5 км. Местные власти призвали жителей по возможности не покидать дома, а на улице носить защитные маски. Жуткие видео извержения вулкана очевидцы публикуют в соцсетях, передает ONLINE.UА.

Как известно, Синабунг извергается почти каждый год с 2010 года и приносит немало хлопот жителям Индонезии — до этого он спал 400 лет. Часто рискам подвергаются туристы, которые из разных уголков мира приезжают посмотреть извержение лавы стратовулкана.

В августе 2020 года Синабунг просыпается уже второй раз. Утром 10 августа в небо он вы выбросил гигантское облако пепла — примерно 5 км в диаметре и около 2,5 км в высоту. На видео, распространяемых в сети, видно, как из вулкана появляются клубы пепла. Местные жители рассказывают, что в момент извержения стротовулкана небо внезапно почернело, а звук напоминал раскаты грома. 

Напомним, стратовулкан — это слоистый вулкан, имеющий коническую форму. Он состоит из множества затвердевших слоев лавы, тефры и вулканического пепла. Характеризуется высокой, крутой формой и периодическими взрывными извержениями. Извергаемая лава из стратовулкана вязкая и густая, благодаря чему она застывает прежде, чем успевает далеко распространиться.

Стратовулкан Синабунг является одним из более 120 действующих вулканов в Индонезии, который подвержен сейсмической активности из-за своего расположения на тихоокеанском "Огненном кольце" — дуге вулканов и линий разломов, которые окружают бассейн Тихого океана. В 2010 году он впервые проснулся после многовековой спячки. Тогда были зафиксированы выбросы дыма и пепла на высоту не менее 1,5 км, которые накрыли 12 деревень. Извержение заставило около 12 тысяч жителей индонезийского острова Суматра покинуть свои дома. В течение нескольких дней свои дома покинули свыше пяти тысяч человек, бежавших как можно дальше от вулкана.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что на Бали с новой силой разбушевался вулкан Агунг.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Индонезия, стратовулкан, Синабунг, Суматра, стихийные бедствия, видео
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