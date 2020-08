Индонезию вновь накрыл мощный стратовулкан - жуткие видео

В понедельник, 10 августа, в Индонезии произошло второе за три дня извержение мощного стратовулкана Синабунг. Последствия извержения в большей степени ощутили на себя жители острова Суматра, где столбы пепла поднялись в высоту до 2,5 км. Местные власти призвали жителей по возможности не покидать дома, а на улице носить защитные маски. Жуткие видео извержения вулкана очевидцы публикуют в соцсетях, передает ONLINE.UА.

Как известно, Синабунг извергается почти каждый год с 2010 года и приносит немало хлопот жителям Индонезии — до этого он спал 400 лет. Часто рискам подвергаются туристы, которые из разных уголков мира приезжают посмотреть извержение лавы стратовулкана.

В августе 2020 года Синабунг просыпается уже второй раз. Утром 10 августа в небо он вы выбросил гигантское облако пепла — примерно 5 км в диаметре и около 2,5 км в высоту. На видео, распространяемых в сети, видно, как из вулкана появляются клубы пепла. Местные жители рассказывают, что в момент извержения стротовулкана небо внезапно почернело, а звук напоминал раскаты грома.

Breaking: Renewed volcanic activity at Indonesia’s Mount Sinabung causes an eruption on Monday which saw ash spew 5,000 meters high, depositing ash on multiple villages. Mount Sinabung last erupted in 2010 after centuries of inactivity. #BREAKING #BreakingNews #Volcano #Indonesia pic.twitter.com/HHGG28pAiX