Индонезию вновь накрыл мощный стратовулкан - жуткие видео

В понедельник, 10 августа, в Индонезии произошло второе за три дня извержение мощного стратовулкана Синабунг. Последствия извержения в большей степени ощутили на себя жители острова Суматра, где столбы пепла поднялись в высоту до 2,5 км. Местные власти призвали жителей по возможности не покидать дома, а на улице носить защитные маски. Жуткие видео извержения вулкана очевидцы публикуют в соцсетях, передает ONLINE.UА.

Как известно, Синабунг извергается почти каждый год с 2010 года и приносит немало хлопот жителям Индонезии — до этого он спал 400 лет. Часто рискам подвергаются туристы, которые из разных уголков мира приезжают посмотреть извержение лавы стратовулкана.

В августе 2020 года Синабунг просыпается уже второй раз. Утром 10 августа в небо он вы выбросил гигантское облако пепла — примерно 5 км в диаметре и около 2,5 км в высоту. На видео, распространяемых в сети, видно, как из вулкана появляются клубы пепла. Местные жители рассказывают, что в момент извержения стротовулкана небо внезапно почернело, а звук напоминал раскаты грома.

Breaking: Renewed volcanic activity at Indonesia’s Mount Sinabung causes an eruption on Monday which saw ash spew 5,000 meters high, depositing ash on multiple villages. Mount Sinabung last erupted in 2010 after centuries of inactivity. #BREAKING #BreakingNews #Volcano #Indonesia pic.twitter.com/HHGG28pAiX — Global Intelligence Solutions Ltd (UK) (@GIS_Breaking) August 10, 2020

Напомним, стратовулкан — это слоистый вулкан, имеющий коническую форму. Он состоит из множества затвердевших слоев лавы, тефры и вулканического пепла. Характеризуется высокой, крутой формой и периодическими взрывными извержениями. Извергаемая лава из стратовулкана вязкая и густая, благодаря чему она застывает прежде, чем успевает далеко распространиться.

Стратовулкан Синабунг является одним из более 120 действующих вулканов в Индонезии, который подвержен сейсмической активности из-за своего расположения на тихоокеанском "Огненном кольце" — дуге вулканов и линий разломов, которые окружают бассейн Тихого океана. В 2010 году он впервые проснулся после многовековой спячки. Тогда были зафиксированы выбросы дыма и пепла на высоту не менее 1,5 км, которые накрыли 12 деревень. Извержение заставило около 12 тысяч жителей индонезийского острова Суматра покинуть свои дома. В течение нескольких дней свои дома покинули свыше пяти тысяч человек, бежавших как можно дальше от вулкана.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что на Бали с новой силой разбушевался вулкан Агунг.