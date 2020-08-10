Нуждаемся в помощи - в Минфине поразили заявлением о состоянии экономики

Украинское правительство может получить в течение 2020 года дополнительный пакет помощи от Всемирного банка, Международного валютного фонда и Евросоюза. Общий объем кредитов составит более 3,3 миллиарда долларов США. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Kyiv Post.

По словам министра финансов Сергея Марченко, Всемирный банк может предоставить 700 миллионов долларов, МВФ — 1,4 миллиарда, ЕС — еще 1,2 миллиарда.

Сейчас украинская экономика имеет показатель дефицита бюджета в 7,5%. Это равняется 1,4 миллиарда долларов в денежном эквиваленте. Эту сумму Киев не способен профинансировать самостоятельно.

"Мы все еще растем как страна и, очевидно, нуждаемся в помощи", — пояснил Марченко.

В то же время министр добавил, в Кабинете министров заинтересованы в изменении формата сотрудничества Киева с МВФ. Украинская сторона должна свести к минимуму зависимость от иностранных кредиторов.

Сейчас в течение 2020 года Украина уже получила 500 миллионов от ЕС, 2,1 миллиарда долларов от МВФ, а также 50 миллионов долларов от Всемирного банка.

Тем временем в мире продолжает распространяться коронавирус COVID-19 . Пандемия вызвала чрезвычайно мощную мировой кризис, главным фактором которой стал глобальный и жесткий карантин. Страны еще не полностью восстановили движение через свои границы.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине начался глубочайший спад экономики со времен аннексии Россией Крыма и начала военного конфликта на Донбассе, которые привели к падению во втором квартале 2015 года на 14,5% в годовом исчислении.

Во втором полугодии 2020 года через карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавирус, состоится рекордное снижение экономики на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Другие детали прогноза — по ссылке.