Протесты в Беларуси: эксперт объяснил, чего дальше ждать от Путина

Политический эксперт и бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный обратил внимание на то, что протесты из-за выборов в Беларуси прошли в 33 городах страны, задержали более 3000 человек. Не трудно догадаться, что большинство протестующих — это молодежь, которая поднялась против диктатуры Лукашенко. Им инкриминируют организацию массовых беспорядков и нападении на полицейских. Эксперт решил объяснить, причастен ли глава Кремля Владимир Путин к резонансным событиям, которые всколыхнули Беларусь и чего дальше ожидать от официальной Москвы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

У эксперта поинтересовались, кого может поддерживать Кремль, оппозицию или власть, дипломат заверил, что Россия поддерживает только Россию.

"Кремль играет в этой игре на себя. Он разыгрывает спектакль поединка белоруса с белорусом. Ключевую роль в этом играет марионетка Лукашенко", — говорит Роман Бессмертный.

По словам украинского дипломата, для России, которая наблюдает за этой ситуацией, выгодна как победа Лукашенко, так и сохранения статус-кво и начало бунтов. Ведь это означает, что она будет доминировать в экономическом, информационном и силовом планах.

"А все эти "ура-патриотические" лозунги Лукашенко — это была лишь попытка проявить активистов. Обнаружив их еще до начала выборов, более 200 человек арестованы. За период выборов это количество достигло 450. А 9 августа — увеличилось еще", — добавил Бессмертный.

Напомним, что в Беларуси не утихают акции протеста, которые разгорелись сразу же после объявления экзитполов президентских выборов. Укрощать толпу отправили тысячи силовиков. Участники протестов вышли на улицы и объясняют, что устали от 26-летнего правления Александра Лукашенко, поэтому хотят иметь право сменить руководителя страны. Митинги переросли в столкновения с правоохранителями — те применяют шумовые гранаты, стреляют резиновыми пулями и бьют дубинками активистов. Власть не скрывает, что использует против демонстрантов спецсредства. В результате столкновений пострадали более 50 граждан, в том числе 39 сотрудников милиции, многие из которых — госпитализированы.

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