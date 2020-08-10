Польша жестко поставила Лукашенко на место после его обвинений

10 августа президент Беларуси Александр Лукашенко официально заявил, что к митингам недовольных предварительными результатами выборов, на которых он победил, причастны "кукловоды" из Чехии, Польши, Украины и других стран. Этот выпад не остался без мгновенной реакции международного сообщества. Так, глава польского Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович сразу же ответил на обвинения и отметил, что протесты в Беларуси не являются результатом воздействия других стран, как об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на TVN24.

Отвечая на вопрос об обвинениях Лукашенко в адрес Польши, Чапутович заявил, что "это — неоднозначное заявление".

"Мы считаем, что белорусские власти должны понимать, что масштаб этих протестов — это не результат влияния зарубежных стран, особенно Польши, которая желает белорусскому обществу всего наилучшего, а определенное недовольство, что проявляется в демонстрациях общественности", — подчеркнул польский дипломат.

Яцек Чапутович также объяснил, почему считает обвинения Александра Лукашенко безосновательными.

"В этом заявлении содержится предложение относительно телефонных звонков из Польши, которые могут касаться общественных организаций, которые имеют полное право поддерживать контакты с представителями белорусского гражданского общества, поэтому мы считаем это утверждение необоснованным", — добавил глава МИД Польши.

Как уже сообщалось ранее, в ночь на 10 августа в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате более 3 тысячи человек были задержаны, также есть много раненых. Согласно предварительным данным Центризбиркома Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко по итогам воскресных выборов набирает более 80% голосов избирателей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что партия Владимира Зеленского "Слуга народа" подготовила обращение к команде белорусского лидера Александра Лукашенко и призвала присоединиться к нему других народных избранников Верховной Рады.