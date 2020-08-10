Польша жестко поставила Лукашенко на место после его обвинений

10 августа президент Беларуси Александр Лукашенко официально заявил, что к митингам недовольных предварительными результатами выборов, на которых он победил, причастны "кукловоды" из Чехии, Польши, Украины и других стран. Этот выпад не остался без мгновенной реакции международного сообщества. Так, глава польского Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович сразу же ответил на обвинения и отметил, что протесты в Беларуси не являются результатом воздействия других стран, как об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на TVN24.
Отвечая на вопрос об обвинениях Лукашенко в адрес Польши, Чапутович заявил, что "это — неоднозначное заявление".
"Мы считаем, что белорусские власти должны понимать, что масштаб этих протестов — это не результат влияния зарубежных стран, особенно Польши, которая желает белорусскому обществу всего наилучшего, а определенное недовольство, что проявляется в демонстрациях общественности", — подчеркнул польский дипломат.
"В этом заявлении содержится предложение относительно телефонных звонков из Польши, которые могут касаться общественных организаций, которые имеют полное право поддерживать контакты с представителями белорусского гражданского общества, поэтому мы считаем это утверждение необоснованным", — добавил глава МИД Польши.
Как уже сообщалось ранее, в ночь на 10 августа в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате более 3 тысячи человек были задержаны, также есть много раненых. Согласно предварительным данным Центризбиркома Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко по итогам воскресных выборов набирает более 80% голосов избирателей.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что партия Владимира Зеленского "Слуга народа" подготовила обращение к команде белорусского лидера Александра Лукашенко и призвала присоединиться к нему других народных избранников Верховной Рады.