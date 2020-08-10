Впервые за 11 лет - МИД сообщил украинцам важную новость

В понедельник, 10 августа, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с саудовским коллегой принцем Файсалом бин Фархан Аль Саудом. Глава украинского дипведомства предложил коллеге восстановить в политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Украины и Королевства Саудовская Аравия. Эр-Рияд положительно воспринял предложение и согласился начать подготовку к консультациям, которых не было уже 11 лет. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Украина ожидает новый импульс развитию торговли и инвестиций с Саудовской Аравией. Убежден, что полноценное раскрытие потенциала торговой и экономического сотрудничества принесет немалые выгоды нашим странам ", — отметил украинский министр.

Кулеба также передал руководителю внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии приглашение в Украину для короля Салмана бин Абдульазиз и Его Высочества наследного принца Мухаммада бин Салману от президента Владимира Зеленского. Отмечается, что Эр-Рияд обещал рассмотреть предложение Зеленского после снятия действующих карантина в связи с пандемией COVID-19 .

Отмечается, что в ходе переговоров Кулеба и саудовский принц обсудили торговлю и инвестиции между Украиной и Саудовской Аравией. Они пришли к выводу, что нужно использовать коронавирусный кризис для развития. По мнению принца Файсала бин Фархана Аль Сауда, экономическое взаимодействие Саудовской Аравии с Украиной имеет большой потенциал.

Напомним, Саудовская Аравия является одним из важных партнеров Украины в регионе Залива. Общие объемы торговли товарами с Королевством Саудовская Аравия в 2019 году составили почти 920 млн долларов. На данный момент стороны стремятся развивать взаимовыгодное сотрудничество в авиационной и агропромышленной сферах.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что несколько дней назад в Украину приезжала президент Швейцарии Симонетта Соммаруга. Вместе с Зеленским она посетила Донбасс, после чего подписала с Украиной важные соглашения.