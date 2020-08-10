Выборы в Беларуси - Украина готовит Лукашенко крайне неприятный сюрприз

Украинцы и официальные власти страны продолжают внимательно следить за всеми событиями, происходящими в Беларуси. Так, 10 августа стало известно, что межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" предложит в Верховной Раде рассмотреть постановление о непризнании легитимности выборов президента Беларуси. Такими данными поделился народный избранник Алексея Гончаренко на своих страницах в социальных сетях, передает ONLINE.UA.
"Заявление о непризнании президентских выборов в Беларуси мы регистрируем как постановление в Верховной Раде... Призываем все демократические страны осудить насилие против мирных протестующих, дать принципиальную оценку фактам правонарушений во время выборов президента Беларуси 2020 года и не признавать легитимность их результатов", — заявил украинский депутат.
Стоит отметить, что 10 августа члены объединения опубликовали заявление с призывом к украинскому парламенту — не признавать результаты выборов президента Беларуси 2020 года. Свой призыв они объяснили тем, что выборы сопровождались многочисленными фальсификациями. В первую очередь, речь идет о недопуске оппозиционных кандидатов к участию в выборах, аресты, преследования и угрозы, применение силы против участников протестов. Недопущение международных наблюдателей от ОБСЕ к наблюдению за выборами повлияли на результат волеизъявления белорусов. Группа украинских народных избранников убеждена, что правонарушение во время кампании и выборов свидетельствуют о полном несоответствии международным стандартам. Депутаты также осудили применение силы против граждан, вышедших на мирный протест. Кроме того, ккраинские политики призвали власти Беларуси и Александра Лукашенко к диалогу с протестующими.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Светлана Тихановська заявила, что она не признает предварительно объявленные 80%, которые будто бы проголосовали за Лукашенко. Кроме того, отмечается, что политик требует пересчита голосов и чтобы старая власть отдала свои полномочия, поскольку она проиграла выборы.