Выборы в Беларуси - Украина готовит Лукашенко крайне неприятный сюрприз

Стоит отметить, что 10 августа члены объединения опубликовали заявление с призывом к украинскому парламенту — не признавать результаты выборов президента Беларуси 2020 года.

Свой призыв они объяснили тем, что выборы сопровождались многочисленными фальсификациями.

В первую очередь, речь идет о недопуске оппозиционных кандидатов к участию в выборах, аресты, преследования и угрозы, применение силы против участников протестов. Недопущение международных наблюдателей от ОБСЕ к наблюдению за выборами повлияли на результат волеизъявления белорусов.

Группа украинских народных избранников убеждена, что правонарушение во время кампании и выборов свидетельствуют о полном несоответствии международным стандартам.

Депутаты также осудили применение силы против граждан, вышедших на мирный протест.

Кроме того, ккраинские политики призвали власти Беларуси и Александра Лукашенко к диалогу с протестующими.