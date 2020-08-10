У Лукашенко обновили данные об итогах выборов - что следует знать

Центральная избирательная комиссия Беларуси по состоянию на вторую половину дня 10 августа продолжает считать голоса на президентских выборах. Ведомство сейчас уточнил данные относительно позиций кандидатов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

По официальным данным, действующего государственного лидера Александра Лукашенко поддержали 4 659 561 белорус — это 80,08% голосов.

Его главная оппонентка Светлана Тихановська получила, согласно версии ЦИК, 587 411 голосов — около 10,09%.

Далее позиции принадлежат Анне Конопацкой (97 552 — 1,68%), Андрею Дмитриеву (70 613 — 1,21%), Сергею Черечню (66 695 — 1,15%).

Также 267 628 человек проголосовали против всех, это составляет 4,6%.

Общее количество избирателей на выборах-2020 составила 5 818 965. Показатель явки достиг 84,27%, сам. Лукашенко называл его рекордным для белорусских выборов.

Глава ЦИК Лидия Ермошина уточнила во время брифинга 10 августа, что ведомство обновляет данные по голосованию в процессе подсчета бюллетеней.

Напомним, Лукашенко баллотировался на шестой срок. День голосования завершился массовыми беспорядками в крупных городах Беларуси. Силовики решились на самые жесткие сценарии подавления протестов — использование резиновых пуль, водометов, рукопашных разгонов с дубинками.

Сейчас известно о 3 тысячах задержанных, среди которых были также журналисты. Лукашенко оправдал действия силовиков и обвинил протестующих в том, что их координируют из-за рубежа.

Как сообщал ONLINE.UA, после протестов в Беларуси, вызванных сомнительными результатами выборов президента, власти прибегли к мерам, которые фактически напоминают военное положение. Правозащитники подтвердили введение в Минск внутренних войск. Они добавили, что режим Лукашенко целенаправленно готовился к этому.