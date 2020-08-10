Журналисты узнали о новом неожиданном событии в жизни Меган Маркл

Иностранные журналисты узнали о том, что после переезда Меган Маркл и принца Гарри из Британии в Лос-Анджелес кардинально изменилась не только их жизнь, но и круг общения. По словам анонимных источников, голливудская актриса неожиданно для всех подружилась с британской певицей Адель. Как они уверяют, звезд объединило увлечение пилатесом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание The Mirror.

Согласно последним данным, Меган Маркл и Адель стали подругами, поскольку имение певицы расположен в нескольких минутах ходьбы от дома супругов в Беверли-Хиллз. Поэтому 32-летняя обладательница Грэмми часто посещает пару. Кроме того, знаменитостей объединило общее увлечение — пилатес. "Меган и Адель вместе посещают занятия по пилатесу. Инструктор также давал уроки Гарри. Это прекрасное занятие для снятия стресса", — рассказывают анонимные источники. Как известно, за последний год всемирно известная певица Адель очень похудела. Красавица избавилась от лишних килограммов благодаря режиму тренировок и правильному питанию. Инсайдеры рассказывали, что она худеет ради здоровья, хотя в сети поразительные внешние изменения артистки связывают с разводом. Сама Адель неоднократно попадала в объективы папарацци в обтягивающих нарядах после занятий спортом. Вполне вероятно, что фигуру Меган Маркл также вскоре будут обсуждать в сети после совместных тренировок с певицей.

Напомним, что принц Гарри и его жена Меган Маркл довольно часто оказываются в центре громких скандалов. На этот раз стало известно, что молодую семью обвиняют в незаконном распоряжении средствами, которые не принадлежат им. Указано, что эти деньги принц Уильям перечислил со своего благотворительного фонда Royal Fondation в фонд герцогов Сассекских — Sussex Royal. Согласно последним данным, "зависли" 290 тыс фунтов стерлингов.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, королевский обозреватель Рассел Майерс неожиданно для всех сообщил о том, что планы принца Гарри и Меган Маркл разрушились из-за пандемии коронавируса.