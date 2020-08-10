Надежды потерпели неудачу - в ЕС открыто заговорили о санкциях против режима Лукашенко

В Германии выступили с жестким заявлением относительно процесса выборов президента в Беларуси. Министр иностранных дел Гайко Маас утверждает, что Евросоюзу следует рассмотреть вопрос о возобновлении санкций против официального Минска. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DPA.

По словам дипломата, решение в отношении окончания действия санкций необходимо изучить на предмет актуальности на фоне события последних недель и дней". Он подчеркнул, надежды на улучшение ситуации с законностью в Беларуси "потерпели несколько серьезных неудач".

Следует напомнить, впервые Евросоюз ввел рестрикции против режима Лукашенко еще в 2004 году. Поводом для этого стало исчезновение двух оппозиционеров — журналиста и бизнесмена. Резонансные события датированы 1999-2000 годами.

Уже в 2011 году санкции расширили, поскольку выборы в Белоруссии накануне не отвечали международным стандартам. Также Минске упрекнули нарушения в сфере прав человека.

С 2015 до 2016 года европейская власть отличилась оттепелью в отношениях с белорусскими коллегами. В этот период произошло пошаговое выведение санкций, действующих против ряда политиков и компаний.

В то же время оружейное эмбарго против республики осталось действующим. Оно уже вызвало вопросы на фоне выборов 2020 года, поскольку СМИ с протестующими продемонстрировали использованы силовиками свет шумовые гранаты чешского производства — пока неизвестно, как те попали к Беларуси.

Выборы состоялись без международных наблюдателей, даже от местных альтернативных избирательные участки пытались закрыть.

Как сообщал ONLINE.UA, оппозиционный штаб выступил с официальной жалобой относительно результатов выборов президента Беларуси 9 августа. Кандидат Светлана Тихановська обратилась в Центральную избирательную комиссию с новым требованием — признать голосование недействительным.