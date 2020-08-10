Иран принял новое возмутительное решение против Украины

Иран неожиданно для всех принял скандальное решение — власти страны заявили, что не будут компенсировать украинской авиакомпании "Международных авиалиний Украины" стоимость самолета, который ошибочно сбили в январе. В Тегеране считают, что компенсацию должны выплатить европейские страховые компании. Впрочем, не спешат в Иране и с выплатой компенсаций семьям погибших пассажиров, летевших рейсом Тегеран — Киев. Этот вопрос обещают решить после после завершения расследования и привлечения виновных к ответственности. Об этом заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, передает ONLINE.UА со ссылкой на Reuters.

"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", — заявил Сулеймани.

Как известно, 30 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел 11-часовые переговоры с представителями Ирана. ПО их итогам министр сообщил, что удалось достичь важных договоренностей с Тегераном, в том числе относительно выплат компенсаций. Однако, по словам Кулебы, если официальный Киев увидит, что Иран затягивает переговорный процесс, то будет готов к "альтернативному сценарию, чтобы любым путем обеспечить выплату компенсаций".

Напомним, что украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран — Киев, сбили в ночь на 8 января вскоре после взлета. В результате авиакатастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Как известно, среди жертв катастрофы были граждане 7 государств. Иранские власти продолжают удерживать бортовые самописцы самолета и Украина ведет переговоры, чтобы их получить. Недавно министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами в ответ на запрос бывшего иранского законодателя Махмуда Садеки заявил, что в авиакатастрофе украинского самолета МАУ виновен оператор ракетной системы. Он "без разрешения" выпустил две боевые ракеты по пассажирскому самолету, поэтому является единственным виновным в трагедии.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Украина обратилась с жестким требованием к Ирану. Официальный Киев требует раскрыть правду о катастрофе.