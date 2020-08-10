Ученые нашли эффективный метод лечения рака крови - сенсационная информация

Ученые заявили о новом научном прорыве, который может спасти жизни тысяч людей. По их словам, доклинические исследования подтвердили эффективность нового метода лечения миеломы в ходе исследований на мышах и на клетках человека. Согласно последним данным, во время исследований продолжительность жизни мышей с множественной миеломой увеличилась, а темпы разрастания опухоли уменьшились. Кроме того, указано, что эксперименты на клетках человека тоже показали хорошие результаты. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание SNMMI.

Стоит обратить внимание на то, что миелома поражает костный мозг и прогноз выживаемости пациентов с этой болезнью неоднозначен, ведь она часто рецидивирует. По словам французских ученых, во время экспериментов на моделях мышей новая альфа-Радиоимунотерапия 212Pb-anti-CD38 продемонстрировала эффективность в предотвращении роста опухоли и и увеличила продолжительность жизни грызунов. "Нацеленная Радиоимунотерапия с использованием антител против белков на мембране опухолевых клеток уже показала эффективность с бета-частицами, но имела серьезные побочные эффекты. Использование альфа-частиц снижает нежелательное радиационное воздействие на здоровые ткани, предотвращая побочные эффекты", — заявила одна из авторов исследования Изабель Квельвен-Бертин. Зато во время тестирования этой терапии на образцах клеток человека было зафиксировано значительное угнетение пролиферации опухолевых клеток уже через три дня. "Альфа-Радиоимунотерапия не только эффективна, но и обладает клиническим потенциалом как метод лечения множественной миеломы у человека", — пишет издание.

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