Когда восстановится экономика Украины - аналитики шокировали новым прогнозом

Пандемия коронавируса сильнее ударит по экономике Украины, чем по другим странам. Эксперты отмечают, что украинский экономический кризис будет глубже, чем мировой — в нашей стране падение ожидается не ниже 6%, в то время как в мире будет экономический спад до 4,9%, о чем предупредили в МВФ. При этом еще в апреле 2020 года по прогнозу падение экономики Украины должно было не превысить 4,2%. Об этом говорится в консенсус-прогнозе "Влияние COVID-19 на экономику и общество — постпандемичное развитие" за июль 2020 года, опубликованном 10 августа на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Украине, передает ONLINE.UА.

Эксперты ухудшили экономический прогноз в Украине из-за того, что есть высокая вероятность наступления второй волны пандемии COVID-19 во втором полугодии 2020 года. А восстановление экономики будет зависеть от уже действующих карантинных мер в Украине, а также усиленных в условиях "адаптивного карантина", в результате чего восстановление будет медленным. Сложной будет оставаться ситуация и на рынке труда — уровень безработицы вырастет до 9,6%.

Впрочем, в 2021 году эксперты ожидают экономического роста в Украине на уровне 3,2%, но он не сможет компенсировать падение в 2020 году. Только в 2022-2024 годах темпы экономического роста начнут ускоряться.

Важно напомнить, что в госбюджете Украины предусмотрено падение ВВП в 4,9%. Вместе с тем МВФ в июне ухудшил прогноз падения экономики страны с прогнозируемых ранее 7,7% до 8,2%. Впрочем, Еврокомиссия значительно ухудшила прогноз падения экономики и для стран еврозоны. Больше всех пострадают Франция, Италия и Испания. Там ожидается снижения ВВП в этом году более чем на 10%.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что будет с экономикой Украины в ближайшее время. По оценке аналитиков, сейчас в Украине начался самый глубокий спад экономики со времен аннексии Россией Крыма и начала военного конфликта на Донбассе.