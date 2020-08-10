Правительство Ливана решилось на громкий шаг на фоне трагических событий - что случилось

Правительство Ливана решился на отставку в полном составе. Главной причиной стали массовые акции протеста и тяжелое положение в стране. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Al Arabiya.

По словам министра здравоохранения Хамада Хасана, уже скоро это подтвердят на высшем уровне.

"Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об отставке нашего правительства в полном составе", — добавил он.

Известно, что перезагрузка кабинета министров состоится на фоне длительных протестных акций. Они начались после потрясающего взрыва в порту столичного Бейрута.

Согласно сведениям агентства Reuters, премьер Диаб выступил со специальным обращением к нации уже вечером в понедельник, 10 августа.

Следует заметить, Ливан течение первого полугодия 2020 столкнулся с серьезными политико-экономическими трудностями. Весной правительство объявило о дефолте и невозможность платить по кредиту, предоставленному Международным валютным фондом.

Вслед объявлению дефолта в стране началась глубокий кризис — решение спровоцировало инфляцию, увеличение цен на потребительские товары, катастрофически выросла безработица. На фоне этого началась пандемия COVID-19 .

В начале августа в Бейруте прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали более 200 человек, тысячи получили ранения. Также тысячи домов получили повреждения, ряд стран объявила о выделении средств для помощи Ливану. Власти назвали причиной взрыва груз селитры в порту.

Как сообщал ONLINE.UA 10 августа глава Министерства обороны США Марк Эспер ошеломил мир новой неожиданной заявлением — он предположил, что причиной серии мощных взрывов в Бейруте могла быть атака. Что важно понимать, пока Эспер не может назвать окончательную причину взрывов. Он отмечает, точная причина трагедии пока устанавливается.