Что будет с долларом до конца 2020 года - прогноз ведущего эксперта

Вин Син, главный стратег по глобальным рынкам Brown Brothers Harriman, озвучил новый прогноз — он отметил, что последний квартал этого года будет не слишком успешным для американского доллара. По его словам, в этом периоде "звезды не сойдутся" в пользу мировой резервной валюты. Кроме того, отмечается, что попытки властей США бороться с пандемией коронавируса так же успешно, как в европейских странах, сдерживает доверие инвесторов к доллару. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Markets Insider.

"Это один из редких случаев, когда Европа действительно превосходит США. Звезды не сошлись, если говорить про американский доллар... Индекс доллара, по которому измеряется динамика доллара относительно других шести основных валют, потерял 7% в течение последних трех месяцев, опустившись до самого низкого уровня за последние два года. В настоящее время золото, которое дорожает, когда доллар США ослабевает, увеличилось в цене более чем на 30%, превзойдя показатель в 2000 долларов за унцию", — заявил эксперт.

Стоит обратить внимание на то, что 7 августа индекс доллара составлял около 93,15 пункта. По словам Вина Сина, до конца текущего года этот показатель достигнет минимума 2018 года — 89,24 пункта. В то же время, евро сегодня считается более эффективной валютой, чем доллар США — прирост европейской валюты составляет 5% относительно американского доллара. В апреле этого года, когда Федеральная резервная система США начала загружать в экономику триллионы долларов, чтобы уменьшить ущерб от пандемии Вин Син прогнозировал ослабление американской валюты и ее переход на территорию "медведей".

Несмотря на свой предыдущий прогноз эксперт не считает, что ослабление доллара будет длительным. Ведь сегодня продолжаются дискуссии относительно того, падение валюты является "структурным или все же циклическим".

"Федрезерв действует гораздо агрессивнее, чем центральные банки других стран. Поэтому экономика США, вероятно, будет работать хуже в ближайшие месяцы из-за пандемии. Поэтому для меня, падение доллара — это циклическая тенденция", — добавил аналитик.

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