Илон Маск оказался в эпицентре нового громкого скандала - на миллиардера подали в суд

Американский бизнесмен и всемирно известный изобретатель Илон Маск вновь оказался в эпицентре громкого скандала. На него подал в суд Аспирант Мичиганского университета Рандип Хоти, который известен пользователем сети как ярый критик компании Tesla. Истец обвинил миллиардера в клевете и разжигании ненависти. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на Bloomberg.

В судебных претензиях к Маску Хоти заявил, что бизнесмен обвинил его в едва ли не убийстве сотрудника Tesla, после чего на него накинулись с жесткой критикой пользователи сети, называя "убийцей, террористом и сумасшедшим маньяком". Истец считает, что для таких обвинений у Маска не было никаких оснований, хотя и признал, что между ним и сотрудниками Tesla было "два безопасных инцидента". Первый из них произошел в феврале 2019 года, когда у Хоти произошел конфликт с охранником в центре продаж Tesla, а в апреле он якобы просто опубликовал фото машины Tesla, которая на тот момент проходила тестирование.

В компании Маска считают иначе. В Tesla уверяют, что в первом случае Хоти ударил охранника, а во втором — совершил опасный маневр в сторону автомобиля и подвергнул опасности сотрудника компании.

Важно отметить, что это не первый скандал, в котором оказался Маск в последнее время. В прошлом месяце жители деревни Бока-Чика, которая расположена в штате Техас, обвинили миллиардера в попытке уничтожить их деревню. По их словам, компания Маска оказывает на них давление с целью принудить их продать свои дома, чтобы построить там космодром. И действительно, в 2015 году миллиардер начал активно скупать недвижимость в этой деревне, где было всего 35 домов, чтобы расширить строительство. Но по заявлению SpaceX, в обмен она предлагает местным жителям сумму, в три раза превышающую рыночную стоимость недвижимости.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что скандал вокруг романа бизнесмена Илона Маска и голливудской актрисы Эмбер Херд, которую ее бывший супруг Джонни Депп обвиняет в изменах, набирает обороты. Теперь миллиардера заподозрили в избиении Херд, в чем она обвиняет Деппа.