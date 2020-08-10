Новости

Лента новостей

Илон Маск оказался в эпицентре нового громкого скандала - на миллиардера подали в суд

Технологии | Читати новину українською
Илон Маск оказался в эпицентре нового громкого скандала - на миллиардера подали в суд Ілон Маск (фото з соцмереж)

Американский бизнесмен и всемирно известный изобретатель Илон Маск вновь оказался в эпицентре громкого скандала. На него подал в суд Аспирант Мичиганского университета Рандип Хоти, который известен пользователем сети как ярый критик компании Tesla. Истец обвинил миллиардера в клевете и разжигании ненависти. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на Bloomberg.

В судебных претензиях к Маску Хоти заявил, что бизнесмен обвинил его в едва ли не убийстве сотрудника Tesla, после чего на него накинулись с жесткой критикой пользователи сети, называя "убийцей, террористом и сумасшедшим маньяком". Истец считает, что для таких обвинений у Маска не было никаких оснований, хотя и признал, что между ним и сотрудниками Tesla было "два безопасных инцидента". Первый из них произошел в феврале 2019 года, когда у Хоти произошел конфликт с охранником в центре продаж Tesla, а в апреле он якобы просто опубликовал фото машины Tesla, которая на тот момент проходила тестирование.

В компании Маска считают иначе. В Tesla уверяют, что в первом случае Хоти ударил охранника, а во втором — совершил опасный маневр в сторону автомобиля и подвергнул опасности сотрудника компании.

Важно отметить, что это не первый скандал, в котором оказался Маск в последнее время. В прошлом месяце жители деревни Бока-Чика, которая расположена в штате Техас, обвинили миллиардера в попытке уничтожить их деревню. По их словам, компания Маска оказывает на них давление с целью принудить их продать свои дома, чтобы построить там космодром. И действительно, в 2015 году миллиардер начал активно скупать недвижимость в этой деревне, где было всего 35 домов, чтобы расширить строительство. Но по заявлению SpaceX, в обмен она предлагает местным жителям сумму, в три раза превышающую рыночную стоимость недвижимости.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что скандал вокруг романа бизнесмена Илона Маска и голливудской актрисы Эмбер Херд, которую ее бывший супруг Джонни Депп обвиняет в изменах, набирает обороты. Теперь миллиардера заподозрили в избиении Херд, в чем она обвиняет Деппа.

Источник: ONLINE.UA
Теги: суд, Tesla, скандал, Илон Маск
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 81957 +1008
Выздоровели 44359 +387
Летальные 1922 +25

Данные МОЗ Украины
Обновлено:22:11, 10.08.2020

Курс валют 10.08.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,58
27,65
27,62
EUR
32,41
32,49
32,51
GBP
36,05
36,13
-
RUB
0,38
0,38
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...