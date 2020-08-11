Гороскоп на 11 августа для всех знаков зодиака

Скорпионы — это те люди, которым крайне необходимо найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. примерно 98% проблем Скорпионов были бы решены, если бы они успокоились и перестали слишком углублённо думать об этих проблемах. силой своего характера Скорпионы обязаны тем, кто вместо того, чтобы протянуть им руку, когда они начинали падать, ещё и ставили подножку. в каждом Скорпионе живут два человека: один спокойный и молчаливый, а второй появляется, когда обижают первого... И эта встреча для обидчиков из очень неприятных.

Очень хочется сесть и просто поговорить с кем-то по-душам. Говорить всю ночь напролёт. Смотреть вместе на ночное небо, обсуждать что-то, мечтать вместе, вспоминать красивые и забавные моменты из прошлого, многозначительно молчать... Рыбам часто ужасно не хватает именно такого времяпрепровождения. именно женщина-Рыба всерьёз способна задаться вопросом: зачем мне этот мужчина в доме, если все свои проблемы я решаю сама?.. "Вдруг" — это второе имя Рыб! Внезапно загрустили, внезапно засмеялись, внезапно обиделись... — и снова все как обычно... Рыбы, наверное, самый ненавязчивый знак Зодиака, но если им что-то действительно нужно — добьются обязательно

Дева — это не соотношение веса и роста, — это соотношение интеллекта, вкуса и уверенности в себе. Девы быстро устают быть сильными женщинами, устают "понимать", "входить в положение", "прощать". Девы иной раз просто ненавидят себя за то, что все воспринимают близко к сердцу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 11 августа 2020 года для Овнов

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вам рекомендуется начать подыскивать новых потенциальных клиентов, заинтересованных в вашей продукции: может подвернуться очень хорошее предложение. Также велика вероятность того, что именно ваша фирма выиграет тендер, а значит, денежная ситуация останется стабильной.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодняшний день идеально подходит для овощной диеты. Попробуйте закусить фаршированные баклажаны салатиком из свежей капусты и хризантемами из помидоров, заправленных тертым сыром с чесноком. Также недурны будут несложные блюда вроде свеклы с грецким орехом или морковки с чесноком. Винегрет также будет воспринят вашим организмом на ура. А вот попытка как следует накушаться мяса ему вряд ли придется по вкусу.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вам придется много говорить, утешая кого-то или наставляя на путь истинный. Существует опасность, что вы увлечетесь.

Любовный гороскоп для Овнов

В этот день вам не захочется разбираться ни в своих чувствах, ни в чувствах вашего партнера. Только жить каждой минутой рядом с ним, радоваться, грустить, быть его частью, его половинкой, его счастьем и горем. Может быть, растворяться подобным образом — это не так и плохо?..

Гороскоп здоровья для Овнов

Сегодня у вас есть некоторая вероятность отравиться, причем от качества продуктов этот факт зависеть не будет никоим образом. Просто у вашего желудка будет наблюдаться повышенная привередливость. Такое бывает.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 11 августа 2020 года для Тельцов

Гороскоп здоровья для Тельцов

Сейчас для вас крайне важно следить за тем, чтобы ваш организм получал в достаточном количестве необходимые витамины. Поэтому старайтесь спланировать свой рацион на этот день как можно тщательнее — как минимум две трапезы должны сопровождаться поглощением фруктов.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вы почувствуете себя проснувшимся. Возможно, это состояние объясняется тем, что вы, наконец, сможете выспаться, а может быть, это — знак того, что вас посетило вдохновение.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня бесполезная суета может заполнить всё время. Лучше забыть про проявления независимости и демонстрацию своего характера. Сейчас проще и спокойней будет сложить руки и просто плыть по течению. А вот когда вас вынесет туда, куда нужно, смело принимайтесь за дело.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Весь сегодняшний день, с раннего утра и до позднего вечера, принимать пищу вам лучше исключительно в одиночестве. Ибо любой сотрапезник будет только и делать, что отвлекать вас от сего наиважнейшего процесса, требующего полной сосредоточенности. Ну скажите, можно ли получить удовольствие от французского лукового супа, если в сами будут пытаться вести светскую беседу?

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня постарайтесь не поддаться приступам черной меланхолии и не дать разочарованию завоевать ваше сердце. Увы, с этими коварными врагами придется справляться в одиночку, ибо вашему любимому человеку будет не до помощи вам. У него и своих проблем будет предостаточно, в том числе и душевных.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 11 августа 2020 года для Близнецов

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня может произойти занятная ошибка — вас примут за кого-то другого. Так что не стоит особенно недоумевать, если совершенно незнакомый вам человек вдруг хлопнет вас по плечу и осведомится о здоровье вашей любимой таксы.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня звезда советуют вам быть более снисходительным к окружающим, ибо все люди имеют свои минусы, и вам уже пора приспособиться к этому. В споре уступите начальнику или коллеге, не противопоставляйте свою позицию мнению других ваших сослуживцев.

Любовный гороскоп для Близнецов

У любого, даже самого неприятного события есть обратная сторона медали — блестящая и привлекательная. Сегодня вы в этом сможете убедиться. Возможно, милая девушка, наступившая вам на ногу 12-сантиметровой шпилькой, или лихой водитель, обрызгавший грязью ваш белый костюм, окажутся вашей половинкой. Не упустите свой шанс!

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня вам будет довольно трудно найти время, силы и главное — желание задать организму корм. Однако, если это вам (или кому-то иному, взявшемуся за это неблагодарное дело) все же удастся, вы внезапно обнаружите не только то, что весьма голодны и очень довольны таким развитием событий, но и то, что ничего вкуснее за последние пару месяцев вы не пробовали. Причем такой эффект наиболее вероятен, если заказана будет утка.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче вам полезно было бы сменить обстановку. Возможно, ваша быстрая утомляемость возникает из-за того, что вы полностью погрязли в рутине. Вырветесь из неё на время, на вашем здоровье это скажется самым лучшим образом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 11 августа 2020 года для Раков

Любовный гороскоп для Раков

Если вы сегодня захотите очаровать некоего представителя противоположного пола, вам достаточно для этого будет всего лишь одной обворожительной улыбки, благо у вас их превеликое множество. Не скупитесь, выдавайте лишь лучшие — и всё у вас получится!

Гороскоп здоровья для Раков

Благоприятный день для занятий танцами или аэробикой под музыку. Главное, чтобы вы сами были увлечены тем, что вы делаете, тогда вы получите двойной эффект, и тело в тонусе поддержите, и хорошее настроение в придачу получите.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня хороший день для того, чтобы позволить себе немного отдохнуть. Вы уже достаточно разогнались, и теперь дела некоторое время будут идти по инерции, а вы можете спокойно и без всяких мучений совести понаблюдать за всем ходом событий со стороны.

Общий гороскоп для Раков

Вы знаете, чего стоите — так потребуйте часть наличными. Сегодня, как не странно, может быть удовлетворена даже столь дерзкая просьба.

Кулинарный гороскоп для Раков

Нынче будет неплохо удаваться все прозрачное. Бульоны, заливное, десерты из желе, а также очень тонкие блины.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 11 августа 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня главное для вас и вашего любимого человека — верить в то, что впереди вас ждет светлое, долгое и счастливое совместное будущее. Любое сомнение, закравшееся вам в голову в этот день, довольно быстро разовьется в уверенность.

Бизнес-гороскоп для Львов

Не надейтесь, то проблема рассосется сама собой и что нужно просто подождать какое-то время. "Какое-то время" — понятие весьма растяжимое, и если вы точно решили, что сделает всё завтра, с вашей любовью делать все не в срок это "завтра" растянется дня на два-три, когда уже будет поздно. В общем — придется трудиться прямо сейчас.

Гороскоп здоровья для Львов

Сегодня звезды рекомендуют вам досконально следовать советам вашего лечащего врача. Если в том или ином способе лечения вы заподозрите какой-то подвох, не стесняйтесь спросить у вашего доктора, что бы это значило.

Кулинарный гороскоп для Львов

К выбору меню на сегодняшний день вам следует отнестись максимально серьезно. Да, это может быть очень и очень непросто, но легкомысленные блюда типа клубники со сливками нынче совершенно недопустимы. И, поверьте, ваш желудок, в отличие от вашего мозга, думает именно так. Так что забудьте о сливках и срочно заказывайте что-нибудь типа кефали по-гречески.

Общий гороскоп для Львов

В тихом омуте обычно водится что-то малопонятное, а потому пугающее. Сегодня таким омутом будете вы. Реакция ваша может оказаться не совсем адекватной, слова, которые вы хотели бы произнести будут сильно отличаться от того, что вы скажете вслух. Вы вообще будете настолько странны, что, возможно, стоило бы переждать это время, не появляясь на людях.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 11 августа 2020 года для Дев

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня вас ожидает весьма напряженный день из-за множества срочных поручений, важных встреч, а также кропотливой бумажной волокиты. Чтобы справиться с таким огромным количеством дел, вам, скорее всего, придется задержаться на работе допоздна, вовремя освободиться точно не выйдет.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что именно вы хотите ему сказать тем или иным вашим действием или словом. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы ваша загадочность его ни в коей мере не пугала, иначе общение может стать более чем затруднительным.

Гороскоп здоровья для Дев

Сегодня вам не обойтись без упражнений на мышцы рук. Но не стоит слишком усердствовать с гантелями, пусть в правильном распределении нагрузки вам поможет кто-нибудь сведущий в данном вопросе. Не забудьте также хорошенько растянуть мышцы после занятий.

Кулинарный гороскоп для Дев

Сегодняшний день, а точнее — вечер, отнимет у вас довольно много финансовых единиц, что, впрочем, вполне ожидаемо и совершенно вас не расстроит. Трапеза, вас ожидающая, с лихвой окупит затраты. Особенно, если вам будет по нраву ее музыкальное сопровождение. Право, за это стоит побороться, вопрос не праздный. Особое внимание следует уделить салатикам из овощей — морковки, свеклы, редиса.

Общий гороскоп для Дев

Сегодняшний день хорош для преподнесения подарков. Они будут приняты с восторгом, в чем бы они ни заключались.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 11 августа 2020 года для Весов

Любовный гороскоп для Весов

Ваши тайны сегодня могут стать достоянием общественности. Стоит ли давать окружающим повод посудачить о нюансах вашей личной жизни? Вряд ли — а значит, этот день рекомендуется провести так, чтобы придраться было решительно не к чему. Или, хотя бы, так, чтобы никто ничего не заметил, хоть это и труднее.

Гороскоп здоровья для Весов

Острое чувство голода, преследующее вас в течение всего дня, может стать причиной для беспокойства о собственной прожорливости, которая может стать причиной нескольких лишних килограммов. Чтобы у вас не возникало чувства вины, тщательно пережевывайте пищу (врачи рекомендуют делать это до тридцати трех раз с одним кусочком). Ощущение того, что вы правильно употребляете пищу, должно снять с вас чувство вины.

Бизнес-гороскоп для Весов

На гребне волны из многочисленных важных дел утешьтесь тем, что уже очень скоро этот хаос пойдет на спад. Сегодня получится не все, что вы задумали, однако причин расстраиваться нет. Просто у Фортуны несколько отличное от вас видение вашего пути.

Общий гороскоп для Весов

Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача.

Кулинарный гороскоп для Весов

Не жалейте средств на утоление потребностей вашего организма в пище, питье и эстетичности оформления оных. Сегодня кушать надо не только со вкусом и удовольствием, но даже с известной роскошью. С фарфора и серебрянными приборами, с льняными салфетками и хрустальными бокалами.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 11 августа 2020 года для Скорпионов

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче вы будете плоховато ориентироваться во времени — это может стать причиной несвоевременного подъема и, как следствие, совершенно расстроенных планов. Поставьте будильник погромче.

Общий гороскоп для Скорпионов

Будьте осторожны, сегодня велика вероятность ляпнуть что-нибудь в самый неподходящий момент. Среди людей, вас окружающих, может оказаться парочка-другая особо чувствительных особей.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Даже самый легкий беспорядок в чем бы то ни было сегодня рискует превратиться практически в катаклизм мирового масштаба. Особенно опасен беспорядок в еде. Нынче питание должно подчиняться строгим законам, правда, каким именно, звезды указать не потрудились. Да хоть раздельное питание — лишь бы по науке.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодняшний день станет для вас серьезным испытанием на прочность и трудоспособность. Вряд ли вам часто выпадает столько сложностей в единицу времени и по всем фронтам — особенно по трудовому. Однако если вы проявите должные мужество и профессионализм, у вас все получится.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня Скорпионов может посетить нечто глобальное — то ли вас ждёт визит толпы дальних (или близких) родственников из провинции, то ли вашу голову навестит замечательная идея о том, как было бы неплохо буквально с завтрашнего дня начать что-то большое и серьёзное. Но не спешите пугаться — немного подождите, и повод для беспокойства пройдёт сам собой. Родня долго не задержится, да и идея уйдёт.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 11 августа 2020 года для Стрелецов

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Поменьше болтайте и побольше кушайте. Сегодня застольные беседы не то, чтобы совсем противопоказаны, но не приветствуются, поскольку могут помешать пищеварению своей избыточной эмоциональностью. А учитывая, что согласно рекомендациям небосвода, нынче ваше меню должно включать что-то весьма серьезное — то ли баранью ногу, запеченную с чесноком и острым перцем, то ли осетра на вертеле — точнее отсюда видно плохо.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодняшний день вас с супругом, как ни странно, будут сотрясать споры или даже скандалы по поводу политической жизни страны. Вы можете не сойтись в политических пристрастиях, и это станет настоящим камнем преткновения. Звёзды советуют успокоиться — ваш спор всё равно ничего не решит в судьбах Родины!

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Сегодня вас ждет активный день, поскольку ваш организм, скорее всего, порадует вас приливом сил. Не упускайте такой возможности и используйте её для того, чтобы немного размять свои мышцы на тренировке в спортзале.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня вас ожидает важная деловая встреча, на которую вас сначала и не планировали отправлять. Не стоит переживать и в срочном порядке стараться что-то придумать. Как бы вы ни нервничали, всё сложится на удивление удачно и гладко. Только постарайтесь все же поверить в себя.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы можете быть просто счастливы. Единственное, что для этого требуется — захотеть. И обязательно станете. Тут же.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 11 августа 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Куда бы вы не явились в поисках пищи, вас всюду от всей души и из лучших побуждений предложат решения, для вас совершенно неприемлемые. Чтобы не давиться тем, чего вы не хотите, не любите или не можете себе позволить, лучше закажите себе еду с доставкой на место вашего пребывания. По крайней мере, вам привезут именно то, чего вы попросите. А если и ошибутся, то непременно предложат компенсацию за промах.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день ваше лечение может оказаться недостаточно эффективным: вы явно рассчитывали на нечто большее. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не расстраиваться и продолжить следовать намеченному курсу.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня никакая погода не помешает вам чувствовать себя по-настоящему счастливым, ибо в вашей душе будет солнечно, тепло и совсем по-весеннему. Спасибо за это стоит сказать вашему любимому человеку, причем неоднократно. Может быть, и вы создадите у него в душе такой же светлый мирок?

Общий гороскоп для Козерогов

В обществе никто не может считать себя по-настоящему свободным. Надо либо смириться с этой мыслью, найдя в подобном положении вещей привлекательную сторону, либо уйти в леса (или пустыню — кому что больше нравится). Жаль только население планеты великовато — лесов может и не хватить.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня вам принципиально важно сохранить доброжелательные отношения с вашими друзьями и коллегами. Даже если для этого вам предстоит пожертвовать деловым успехом и даже продвижением по службе — не стоит идти по головам и обижать хороших людей. Тем более, что такого рода путь ни к чему хорошему обычно не приводит, что бы вам ни сулили.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 11 августа 2020 года для Водолеев

Любовный гороскоп для Водолеев

Нынче вы можете оказаться перед дилеммой, широко известной по поговорке "и хочется, и колется". В силу некоторых причин вы окажетесь не в состоянии получить нечто весьма желанное. Впрочем, причины можно и устранить...

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня Водолеям не помешает легкая разгрузочная диета. Постарайтесь избегать жирных и острых продуктов, попробуйте прожить один день без крепкого кофе и черного шоколада. И будет вашей печени счастье.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодняшний день обещает вам массу встреч и разговоров. Встречи вполне можно совместить и чае— и кофепитием, а вот с разговорами, особенно телефонными, могут быть проблемы — не будешь же хрустеть в трубку сухариком.. В общем, придется нынче как-нибудь перебиться на подножном корму, поедаемом урывками, поскольку времени на полноценный прием пищи может и вовсе не оказаться.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Нынче Водолеям следует быть максимально уверенными в себе. Не ставьте под сомнение то, в чем вы убеждаете своего оппонента, иначе он прочтет все на вашем лице и предъявит вам же в качестве возражения. Если вы не верите в успех некого дела, то и заниматься им не следует.

Общий гороскоп для Водолеев

Вы, возможно, немножко слишком широко шагаете. Отсюда и трещина на брюках. Придется чуть-чуть умерить шаг.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 11 августа 2020 года для Рыб

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день могут обостриться уже существующие проблемы. Особого внимания потребует сердце, так что вам следует быть особенно осторожным и внимательными к своему самочувствию. Сейчас никаких рекордов в спортзале!

Общий гороскоп для Рыб

Если вы сегодня дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то что имеете, и чем, вероятно, дорожите, хотя и не думаете об этом. Так что, прежде чем раскроете рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка.

Любовный гороскоп для Рыб

В этот день вам стоит обратить особое внимание на настроение вашего любимого человека и постараться максимально в него вписаться. То есть если ему грустно, а вы вдруг начнёте анекдоты рассказывать, ничего кроме раздражения это в его душе не вызовет. Равно как и ваши слёзы посреди его праздника души.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодня стоит по минимуму использовать в готовке колющие и режущие предметы с электроприводом. Они удобны, но небезопасны.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодняшний день даст повод продемонстрировать свою лояльность. Ваша задача — решить, чему вы желаете быть лояльным — своему делу и людям, в нем участвующим, или некому дяде со стороны.