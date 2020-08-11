Количество больных коронавирусом в Украине растет крайне быстро - официальные данные на 11 августа

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает стремительно расти — во вторник, 11 августа, зафиксировали 1158 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 83 115 человек, из них 1951 человек умер из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 44934 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 36230 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 3002 случая;

Волынская область — 4375 случаев;

Днепропетровская область — 1571 случай;

Донецкая область — 982 случая;

Житомирская область — 2178 случаев;

Закарпатская область — 5875 случаев;

Запорожская область — 959 случаев;

Ивано-Франковская область — 5911 случаев;

Кировоградская область — 725 случаев;

м. Киев — 9687 случаев;

Киевская область — 4239 случаев;

Львовская область — 11 142 случая;

Луганская область — 157 случаев;

Николаевская область — 729 случаев;

Одесская область — 4364 случая;

Полтавская область — 503 случая;

Ровенская область — 7018 случаев;

Сумская область — 702 случая;

Тернопольская область — 3375 случаев;

Харьковская область — 5030 случаев;

Херсонская область — 271 случай;

Хмельницкая область — 1376 случаев;

Черновицкая область — 6867 случаев;

Черкасская область — 1039 случаев;

Черниговская область — 1038 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 августа 2020 в Центр поступило 1537 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 138 695 сообщений о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что за время пандемии коронавируса из зарегистрированных 20 млн больных, вылечились уже более 13 млн. По последним данным, всего было зарегистрировано 20 млн 249 тыс случаев заболевания, из них летальных — 738 тыс. Лидером как по числу больных, так и по количеству выздоровлений остаются США: 2,7 млн вылечились. В Бразилии победили коронавирус 2,1 млн, в Индии — 1,5 млн, в России — 696 тыс, в Южной Африке — 417 тыс, в Чили — 347 тыс. За последние сутки насчитали 211 тыс случаев новых заражений. Из них 53 тыс подтвердили в Индии, почти 50 тыс — в США, почти 22 тыс — в Бразилии. За это время умерли 4354 человек, у которых диагностировали COVID-19 .

Стоит отметить, что 10 августа глава Кабмина Денис Шмыгаль устроил внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было решено усилить контроль за соблюдением карантина в Украине. Это радикальное решение было принято в связи с с ухудшением эпидемической ситуации в стране, так как на прошлой неделе в Украине устанавливаются абсолютные антирекорды по заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, ранее глава государства Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию с коронавирусом, которая стремительно ухудшается в Украине. 10 августа в ходе совещания с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране и мерам по предотвращению распространения коронавируса, президент обратился к украинцам и предупредил их о неминуемой опасности. По словам украинского лидера, если уровень заболеваемости коронавирусом в стране возрастет до 2 тыс в день, то количество смертей от COVID-19 увеличится до 40-50 ежедневно.