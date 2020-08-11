Главная соперница Лукашенко решилась на неожиданный шаг - что происходит

Белорусы, которые выступили против сохранения у власти Александра Лукашенко и вышли на массовые акции протеста и митинги, призывают своих соотечественников к забастовке до тех пор, пока главную соперницу действующего белорусского лидера Светлану Тихановскую не признают новым президентом или не назначат новые выборы. Уже 11 августа официально стало известно, что сама Тихановская приняла неожиданное решение — оппозиционная кандидатка покинула Беларусь и прибыла в Литву. Эту информацию уже подтвердил глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. Сам дипломат признался, что пытался дозвониться до Светланы Тихановской в течение нескольких часов, но место пребывания женщины не знали даже ее сотрудники. Он выражал беспокойство ее безопасностью. Что важно понимать, сама Тихановская еще 10 августа заявляла, что не собирается покидать Беларусь и ждет личной встречи с Лукашенко. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Nexta Live.

"10 августа Светлана Тихановская выступила с громким заявлением — она подчеркнула, что считает себя победительницей и не собирается покидать страну. Также политик добавила, что она и ее штаб готовы к затяжным протестам. Кроме того,женщина уточнила, что пока не будет выходить на улицу к митингующим, поскольку боится обострения конфликта", — сообщалось ранее.

Что заставило Тихановскую изменить сове решение — пока она не ответила.

Активисты и правозащитники продолжают призывать белорусов присоединяться к митингам и протестам.

"Режим держится исключительно на нас, и забастовка — это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в черном, которые стреляют мирным людям в спину", — жалуются активисты.

Общенациональной забастовкой белорусы пытаются добиться:

Признание Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь

Освобождение всех политических заключенных

Проведение новых честных выборов

"Забастовка — это полностью законный, прописанный в Конституции, вид протеста. За него вас не задержат, а уволить всех невозможно. Кто тогда будет работать? Наш опрос показал, что более 2/3 белорусов готовы не выйти сегодня на свои рабочие места, чтобы окончательно похоронить режим", — говорят в в Telegram Nexta Live.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что партия Владимира Зеленского "Слуга народа" подготовила обращение к команде белорусского лидера Александра Лукашенко.