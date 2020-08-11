Евросоюз готовит новый мощный удар по Лукашенко - первые подробности

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с еще одним резонансным предложением — он призвал всех членов Европейского Союза подробно обсудить санкции для команды белорусского лидера Александра Лукашенко в ответ на репрессии официального Минска против оппозиции. По словам Науседа, динамика пока такова, что ЕС необходимо со всей серьезностью говорить о санкциях для Беларуси, потому что то, что "происходит сейчас, даже издалека не напоминает те репрессии, которые режим проводил все последние годы". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на портал Delfi.

"Сейчас мы видим и погибших, и раненых людей. Видим несколько тысяч человек, которые закрыты, или их судьба неизвестна. Мы не можем смотреть на это сквозь пальцы", — подчеркнул Гитанас Науседа.

По мнению лидера Литвы, от ситуации с правами человека будет зависеть сотрудничество Литвы с властями Беларуси.

"Если режим Лукашенко докажет, что права человека на последнем месте, к сожалению, он уже это доказывает, я не считаю, что сотрудничество возможно. Если страна, прежде всего, не уважает права своих собственных людей, основополагающие права, которые записаны и в Конституции, то как можно ожидать, что эта страна может уважать своих зарубежных партнеров", — подчеркнул политик.

Как известно, 10 августа официальный Минск заявил, что на выборах действующий белорусский лидер Александр Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий. Что важно понимать, главная соперница президента Светлана Тихановская отказалась признать эти результаты, объявила о своей победе на выборах и призвала Лукашенко передать власть.

Также недавно глава Министерства иностранных дел Германии Гайко Маас отметил, что Европейский Союз должен обсудить санкции против Беларуси после того, как Александр Лукашенко был объявлен победителем президентских выборов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава польского МИД Яцек Чапутович сразу же ответил на обвинения Александра Лукашенко и подчеркнул, что протесты в Беларуси не являются результатом воздействия других стран.