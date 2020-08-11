Россия должна - агрессору поставили срочные требования по Донбассу

Демократические выборы провести в оккупированных районах Донетчины и Луганщины невозможно. С жестким заявлением витупив немецкий министр иностранных дел Гайко Маас. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс.

По словам дипломата, который вскоре отправится в Москву, использовать свое влияние следует российскому правительству.

"Необходимых условий для проведения демократических выборов в областях, неподконтрольных правительству, как это предусмотрено в Минских соглашениях, пока нет. Здесь от Москвы также нужно использовать свое влияние", — пояснил Маас.

Последние события оценивают в Берлине как повод для надежды. Особое внимание приковано к режима соблюдения тишины. Министр отметил "гибкость и готовность идти навстречу" представителей Украины.

В то же время в Германии надеются на конструктивную работу со стороны российского агрессора, в том числе и в формате "нормандской четверки".

"Для того, чтобы слова не расходились с делом, Россия должна использовать свое влияние. Мы, конечно, вместе с Францией готовы продолжать формировать этот процесс в нормандском формате", — добавил Маас.

Он поздравил Киев по поводу организации местных выборов. Такие планы стали хорошим признаком.

Напомним, упомянутое перемирие стало действующим с полуночи 27 июля. ПО версии украинского штаба, стороны его соблюдают, исключением стали редкие неприцільні выстрелы оккупационных войск.

Упомянутые местные выборы запланированы на 25 октября.

Как сообщал ONLINE.UA, новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук не видит перспектив переговоров с командой российского президента Владимира Путина по Донбассу. Он считает, что вернуть Донбасс и завершить войну можно только с помощью жителей ОРДЛО, которых планирует убедить в перспективе развития региона в составе Украины.