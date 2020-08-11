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Шахтер против Базеля - где смотреть долгожданный матч Лиги Европы

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Шахтер против Базеля - где смотреть долгожданный матч Лиги Европы "Шахтар" (фото — facebook.com)

Долгожданный матч "Шахтер" — "Базель" состоится во вторник, 11 августа. Команды встретятся в борьбе за 1/4 финала Лиги Европы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные.

Поединок примет стадион Фельтинс-Арена немецкого городка Гельзенкирхен. Его начало запланировано на 22:00.

Интересно, что для "Шахтера" встречи со швейцарским клубом полны побед. Он ни разу не проиграл. В истории команд существуют 3 победы украинцев и 1 ничья.

Наиболее громким для "горняков" стала победа 26 ноября 2008 года. Тогда клуб в первый год тренерства Мирча Луческу буквально разгромил оппонента — матч завершился со счетом 5:0.

Напомним, накануне "Шахтер" обошел немецкий "Вольфсбург". По итогам двух встреч счет между ними составлял 5:1. В то же время "Базель" дважды устоял против "Айнтрахта" — матчи суммарно завершились 4:0.

На стадии четвертьфинала команды встречаются только один раз. После победы клуб в следующем матче поборется против победителя другой пары, "Интер" — "Байер", уже в полуфинале.

Согласно планам УЕФА, полуфинал Лиги Европы состоится 17 августа, его примет Дюссельдорф. Финальный поединок проведут 41 числа в Кельне.

Лигу Европы на несколько месяцев прервали через карантин, который ввели для преодоления коронавирус COVID-19. Турнир вместе с Лигой чемпионов проведут в сжатом формате в течение августа, чтобы начать новый сезон уже в сентябре.

Как сообщал ONLINE.UA в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" победила итальянскую команду "Наполи" со счетом 3:1. Героем матча в очередной раз стал нападающий "Барсы" — аргентинец Лионель Месси. На 23-й минуте матча он исполнил невероятный дриблинг, невероятным образом отправив мяч в ворота соперника.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Шахтер, футбол, спорт, Базель, Лига Европы
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