Дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца - уже известны пол и имя ребенка

Недавно официально стало известно, что дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера, Кэтрин, родила первенца. Сама мать не спешила делиться с миром этой прекрасной новостью, однако американским журналистам удалось рассекретить пополнения в звездной семье. Стоит обратить внимание на то, что новость о рождении малыша подтвердил муж Кэтрин — голливудский актер Крис Пратт. На своих страницах в социальных сетях он обнародовал трогательный снимок, а также рассекретил пол и имя долгожданного первенца, передает ONLINE.UA.

На фотографии, которую опубликовал Крис, изображены руки родителей и их крохи. В заметке он отметил, что у супругов родилась девочка, которую назвали Лила Мария. "Мы с радостью объявляем о рождении нашей дочери Лилы Марии Шварценеггер-Пратт. Мы никогда не были такими счастливыми! Мама и ребенок чувствуют себя хорошо", — сообщил звездный отец. Как уже упоминалось ранее, впервые информация о беременности дочери Арнольда Шварценеггера появилась в СМИ в апреле 2020 года. Тогда журналисты сфотографировали девушку во время прогулки с любимым. Девушка надела свободную одежду, однако она не смогла скрыть ее кругленький. Стоит обратить внимание на то, что эта беременность стала первой для Кэтрин, а вот ее муж Крис Пратт уже воспитывает 7-летнего сына Джека от брака с Анной Фарис. Новой избраннице актера удалось найти общий язык с его первенцем. Инсайдеры много раз сообщали, что мальчик часто проводит время с мачехой и звездным папой.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Илон Маск заявил о рождении сына. Его любимая, известная певица Граймс (Клэр Буше), родила первенца. Что интересно, для Маска — этот ребенок уже шестой.