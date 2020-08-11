iPhone увеличивает риск заразиться коронавирусом - новость ошеломила мир

Агентство общественного транспорта Нью-Йорка обратило внимание на то, что новые версии iPhone для разблокировки используют только Face ID. Что важно понимать, это заставляет их пользователей чаще снимать маски, даже в помещениях или общественном транспорте — это приводит к тому, что больше людей подвергаются опасности быть зараженными коронавирусом. Согласно последним данным, компания Metropolitan Transportation Authority, которая занимается перевозками в Нью-Йорке, написала официальное письмо CEO Apple Тим Куку, поскольку напугана такой ситуацией. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Assosiated Press.

В письме также публикуются заявления водителей о том, как они лично видели, что пассажиры очень часто снимают маски, чтобы разблокировать смартфон.

"Мы призываем Apple ускорить внедрение новых технологий и решений, которые еще больше защищают клиентов в эпоху COVID-19 ", — подчеркнул глава MTA Патрик Фой.

Стоит обратить внимание на то, что еще два месяца назад компания выпустила специальное обновление для операционной системы, которое дает пользователям возможность обойти распознавания лица. Апдейт было специально предназначен для тех пользователей, которые ходят в масках и не хотят снимать их в общественных местах.

"Производитель перенес поле пароля на главный экран. Все, что теперь нужно сделать — это провести пальцем вверх и тогда экран Face ID будет пропущен, а сразу появится экран с полем для ввода кода. Однако, похоже пользователи не слишком часто пользуются этой услугой и продолжают отдавать предпочтение Face ID", — говорится в сообщении.