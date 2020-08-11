Многие возненавидят - оппонентка Лукашенко поразила новым обращением

Выборы президента Беларуси 9 августа дали толчок новым массовым беспорядкам, вероятно, наиболее масштабным в истории страны. На фоне протестных акций оппозиционная кандидат Светлана Тихановская покинулареспублику — 11 августа она выступила с первым видеообращением. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обнародованный ролик.

По словам оппозиционерки, она попала в ситуацию, которой она не пожелала ни одному человеку.

"Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу всё. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжёлое для себя решение", — пояснила Тихановская.

Она добавила, на ее решение никоим образом никто не повлиял.

"И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", — подчеркнула кандидат в президенты.

Напомним, она — жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского, который не смог баллотироваться на выборах через арест. Зато "знамя" мужа подхватила сама Тихановская.

На выборах Александр Лукашенко, согласно версии Центризбиркома, получил более 80% голосов, а Тихановская — около 10%.

Перед выборами детей оппозиционное супругов отправило в Литву ради их безопасности. После голосования, 10 августа, Тихановську несколько часов удерживали в здании ЦИК, после она покинула страну, пересекая литовскую границу.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Литвы Гитанас Науседа выступил с еще одним резонансным предложением — он призвал всех членов Европейского Союза детально обсудить санкции для команды белорусского лидера Александра Лукашенко в ответ на репрессии официального Минска против оппозиции.