У Зеленского дали громкое обещание жителям ОРДЛО - что известно

Когда украинская власть вернется в оккупированных российским агрессором районы, местным жителям не следует ожидать уголовных преследований. С соответствующим утверждением выступил представитель президента в АР Крым Антон Кориневич. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, сейчас в разработке находит каталог профессий или сфер деятельности, которые вообще не могут попасть под уголовную ответственность.В то же время есть четкая позиция в отношении тех, кого необходимо наказать.

"Учитель или медсестра, например, не должны быть привлечены к ответственности. С судьями и прокурорам надо будет еще определяться, но я считаю, что эти люди должны быть лишены возможности участвовать в жизни государства", — добавил Кориневич.

Он добавил, никакая амнистия не может освободить тех, кто должен в военных преступлениях или нарушением международного гуманитарного права. Также в концепции говорится об однозначной люстрацию людей, которые занимали важные посты при оккупационному режиме в ОРДЛО или Крыма, а также были причастны к организации так называемых референдумов.

"Наша концепция – это не про всеобщее прощение", — резюмировал Кориневич.

Одновременно прокурор АР Крым Игорь Поночовний обратил внимание на демонизацию Украины, к которой прибегает агрессор на оккупированных землях. Там сознательно делают из украинской власти бесчеловечного врага, который моментально начнет кровавые репрессии в случае возврата.

"Если мы будем говорить о том, что всех, кто был сторонником оккупации Крыма, будем привлекать к той или иной ответственности, то последствия вооруженного конфликта мы никогда не преодолеем и сам конфликт никогда не закончится. Потому что такие месседжи регулярно используются в Крыму пропагандой РФ как государством-оккупантом, там постоянно идет такое запугивание", — подчеркнул чиновник.

Напомним, Крым вместе с отдельными районами Донетчины и Луганщины остаются под контролем Кремля с февраля-марта 2014 года.

Как сообщал ONLINE.UA, демократические выборы провести в оккупированных районах Донбасса невозможно. С жестким заявлением витупив немецкий министр иностранных дел Гайко Маас.