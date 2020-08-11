Команда Меркель нашла способ ответить на коварную атаку Кремля

Представитель команды канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глава Министерства иностранных дел Германии Гайко Маас накануне визита в РФ поделился важной новостью с международным сообществом — он сообщил о том, что официальный Берлин планирует ввести санкции против граждан России, причастных к кибератакам на Бундестаг, после завершения летних каникул. По его словам, в конце мая немецкие власти в рамках ЕС внесли также предложения по санкциям против ответственных за кибератаки на Бундестаг Германии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на немецкие СМИ.

"Как и в случае с первым пакетом санкций, это предложение должно пройти предусмотренную ЕС процедуру. Это предложение широко поддерживают наши партнеры, поэтому я ожидаю, что после летнего перерыва процесс будет быстро двигаться", — отметил Гайко Маас.

Стоит обратить внимание на то, что кибератака на Бундестаг началась 30 апреля 2015. В этот день несколько членов парламента почти одновременно получили электронное письмо, адрес отправителя которого закончилась так — "@ un.org".

"Это выглядело как настоящее электронное письмо от ООН с темой: "Конфликт Украины с Россией оставляет экономику в руинах". Электронное письмо содержало ссылки якобы на сайт ООН. На самом деле сайт содержал вредоносное программное обеспечение, которое незаметно устанавливалось на компьютере человека, который переходила по ссылке", — напоминает издание.

Что важно понимать, ФРГ подозревает в атаке хакерскую группу APT28, также известную как Fancy Bears, что считается связанной с командой Кремля и осуществляет кибератаки на государственные, информационные, военные и другие структуры стран. 2 года назад эта же группа атаковала серверы МИД и Минобороны Германии.

"В мае 2020 Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, которого подозревают во взломе компьютерных систем немецкого парламента в 2015 году по заказу Главного разведывательного управления РФ", — отмечает издание.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда главы Кремля Владимира Путина вляпалась в очередной международный скандал.