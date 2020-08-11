Мы уже готовимся: Евросоюз сделал последнее предупреждение Лукашенко

Протесты и митинги в Беларуси, которые разгорелись в стране после объявления результатов президентских выборов, сразу же привлекли внимание международного сообщества. Немало мировых лидеров уже отреагировали на последние события и призвали официальный Минск прекратить насилие против граждан, которые присоединились к массовым протестам. 11 августа Европейский Союз официально призвал команду действующего президента Александра Лукашенко прекратить репрессии. Кроме того, ЕС предупредил, что уже готовит реакцию на дальнейшее развитие событий. С таким громким заявлением выступил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель, передает ONLINE.UA.

"Жестокие репрессии и аресты мирных протестующих в Беларуси должны прекратиться. Белорусский народ имеет право на демократию и свободные и честные выборы. Мы продолжаем пристально следить за событиями и уже готовим реакцию ЕС и совместную декларацию 27 стран-членов вместе с министрами по иностранным делам Совета ЕС", — отметил европейский политик.

Стоит обратить внимание на то, что недавно было опубликовано совместное заявление Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи — политики призвали официальный Минск не применять силу к своим гражданам и провести честный подсчет голосов. С идентичными призывами выступили ряд других стран Евросоюза.

Напомним, что в ночь на 11 августа по всей Беларуси продолжились протесты. В столице страны силовики устроили разгон демонстрантов, собравшихся в нескольких районах города. В результате противостояния один демонстрант погиб. Впоследствии стало известно, что главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская уехала в Вильнюс. Ее команда сначала утверждала, что политика вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальницу ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Чуть позже было опубиликовано видеообращение Тихановской, в котором она говорит, что это ее собственное решение.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Александр Лукашенко начал угрожать Украине и другим членам ЕС.