Не хочу крови - Тихановская шокировала новым противоречивым обращением

В Беларуси обнародовали второе за вторник, 11 августа, видеообращение оппозиционерки Светланы Тихановской. Соперница Александра Лукашенко на выборах призвала протестующих опомниться и остановить акции. Об этом сообщает ONLINE.UA с ссылкой на ролик.

По словам оппозиционерки, она благодарна белорусам за поддержку на выборах. Вместе с тем она добавила, что народ страны сделал свой выбор.

"С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности", — заявила Тихановская.

Первым обнародовал видео канал в TeLegram "Желтые сливы", который ассоциируют с действующей властью. Белорусские СМИ обратили внимание на то, как его быстро начали распространять провластные медиа. Также очевидно, что оппозиционерка буквально читает свое "обращение" с листа. Место и время записи неизвестны.

Также выглядит странным, что оппонентка Лукашенко внезапно отказалась от более ранних утверждений. После голосования он выступил с вызывающим заявлением о фактическую победу, однако официально итоги выборов сфальсифицированы. Ее штаб обратился с призывом о передаче власти.

Накануне Тихановская уехала из Беларуси. Она находится на территории Литвы, куда отправила своих детей во время президентской кампании. Есть информация, что кандидатку 10 июня несколько часов удерживали в здании ЦИК.

В первом обращении оппозиционерка призвала понять ее, но предположила, что найдутся те, кто возненавидят политикиню за отъезд из республики.

Напомним, в Беларуси уже третий день продолжаются протесты после президентских выборов. Активисты недовольны обнародованными результатами и не считают их честными.

Как сообщал ONLINE.UA, по словам оппозиционерки, она попала в ситуацию, которой она бы не пожелала ни одному человеку. Свое решение Тихановская назвала крайне тяжелым и единоличным, якобы на него никто не повлиял.