Он добровольно согласился - Ломаченко решился на неожиданный шаг ради нового боя

Украинский боксер Василий Ломаченко согласился снизить гонорар, который ему предлагали за бой против американца Теофимо Лопеса. Решение стало фактически шагом навстречу, чтобы избежать проблем в организации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на World Boxing News.

По словам промоутера Боба Арума, шаг украинского чемпиона сделал возможным подписание окончательного соглашения.

"У Ломаченко есть долгосрочный контракт с нашей компанией. В соглашении указаны суммы, которые он может получить за то или иные поединки. Он добровольно согласился на снижение гонорара ради того, чтобы заключит соглашение на этот бой", — пояснил он.

Арум добавил, Лопес тем временем начинает понимать, почему именно ему предложили соответствующую сумму. Гонорар ранее целиком базировался на прибыли за входные билеты, однако сейчас ситуация другая.

"Теофимо – отличный парень, и мы продолжим раскручивать бои. Мне кажется, он начинает понимать, что его первоначальный гонорар базировался на количестве проданных входных билетов. Зная Теофімо и то, каким человеком он является, я думаю, что вскоре он подпишет соглашение", — добавил промоутер.

Напомним, Ломаченко должен был выйти против Лопеса 31 мая. Планы из боя сорвал глобальный карантин, который не разрешил проводит массовые мероприятия и вообще сделал вылет украинца в США невозможным.

Сейчас промоутеры пришли к соглашению в новую дату — 3 октября. Вторыми сложностями стала упрямство относительно Лопеса — тот не соглашается драться за такую "маленькую" сумму.

Как сообщал ONLINE.UA, менеджмент Василия Ломаченко раскритиковал слова и решения опонентської стороны. Представитель боксера упрекнул, когда не хочешь драться, то проще всего это выразить недовольство предложенными деньгами.