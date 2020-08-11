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В Германии призвали команду Путина готовиться к худшему - что происходит

Политика | Читати новину українською
В Германии призвали команду Путина готовиться к худшему - что происходит Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Команде российского президента Владимира Путина озвучили неожиданное предупреждение — так, немецкий партнер "Газпрома" допустил провал проекта "Северный поток-2". По словам представителей компании Uniper, газопровод могут не достроить из-за санкций США, которые нанесли значительный ущерб предприятиям, которые участвуют в строительстве. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление немецкой компании.

"Газопровод "Северный поток-2" может быть построен позже или вообще остаться недостроенным. Причиной остановки проекта могут стать новые санкции США, ведь они значительно увеличивают риски строительства. Uniper готовится к убыткам. По мере того, как США активизируют свои усилия относительно целевых санкций против проекта "Северный поток-2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода растет", — говорится в отчете немецкой компании.

По словам представителей корпорации, если же "Северный поток-2" приостановят, то компания уменьшит размер кредита, который выдала на его строительство. Кроме того, Uniper потеряет начисленные по займу проценты. Стоит обратить внимание на то, что еще в мае 2019 компания выдала для проекту 700 млн евро, всего запланировали 950 млн.

Как известно, команда российского президента Владимира Путина начала строить газопровод "Северный поток-2" еще в 2015 году. Он будет проходить через Балтийское море в Германию, в обход Украины. Стоит обратить внимание на то, что строительство проекта завершено на 90%. Однако Кремль не может его закончить из-за санкций Штатов против фирм, участвующих в строительстве.

10 августа официально стало известно, что глава МИД ФРГ Гайко Маас выразил своему американскому коллеге Майку Помпео "недовольство" из-за угроз санкций Вашингтона в отношении немецкого порта в связи с газопроводом "Северный поток-2". 

"Я вспомнил об этом вчера во время телефонного разговора с Майком Помпео и выразил свое удивление и недовольство", — рассказал немецкий дипломат.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что команду Меркель неожиданно для всех призвали помочь Путину.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, РФ, Кремль, Cеверный поток-2, Газпром, газопровод, газ, Uniper, санкции, скандал
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