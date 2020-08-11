В Германии призвали команду Путина готовиться к худшему - что происходит

Команде российского президента Владимира Путина озвучили неожиданное предупреждение — так, немецкий партнер "Газпрома" допустил провал проекта "Северный
"Газопровод "Северный
поток-2" может быть построен позже или вообще остаться недостроенным. Причиной остановки проекта могут стать новые санкции США, ведь они значительно увеличивают риски строительства. Uniper готовится к убыткам. По мере того, как США активизируют свои усилия относительно целевых санкций против проекта "Северный поток-2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода растет", — говорится в отчете немецкой компании.
По словам представителей корпорации, если же "Северный
Как известно, команда российского президента Владимира Путина начала строить газопровод "Северный
10 августа официально стало известно, что глава МИД ФРГ Гайко Маас выразил своему американскому коллеге Майку Помпео "недовольство" из-за угроз санкций Вашингтона в отношении немецкого порта в связи с газопроводом "Северный
"Я вспомнил об этом вчера во время телефонного разговора с Майком Помпео и выразил свое удивление и недовольство", — рассказал немецкий дипломат.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что команду Меркель неожиданно для всех призвали помочь Путину.