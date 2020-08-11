Украина бьет тревогу из-за планов хасидов в Умани - известна причина

11 августа официально стало известно, что Министерство иностранных дел Украины и Израиля выразили большое беспокойство из-за запланированного на сентябрь массового паломничества хасидов в Умань Черкасской области для празднования Рош ха-Шана (Нового года по иудейскому календарю). Официальный Киев обратил внимание на то, что, учитывая эпидемическое положение в стране, это вызывает большое беспокойство как у Украины, так и у Министерства иностранных дел Израиля. С таким громким заявлением выступил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Telegram-страницу должностного лица.

Украинский дипломат сообщил, что 11 августа состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, было паломничество в Украину брацлавских хасидов. В этом году ожидается от 5000 до 10000 верующих.

В связи с этим комиссия поручила:

— Министерству иностранных дел усилить коммуникацию по информированию иностранных граждан об ограничениях, действующих в Украине;

— Министерству внутренних дел обеспечить безопасность во время празднования Рош ха-Шана;

— Государственной пограничной службе разработать памятку пребывания в Украине и раздавать при пересечении украинской границы. Также информировать о возможном запрете на въезд в Украину на несколько лет в случае нарушения карантинных ограничений.

Также в МИД Украины сообщили, что во время заседания комиссии было отмечено, что в 2020 году украинские христиане и мусульмане воздержались от массовых мероприятий во время празднования своих самых больших религиозных праздников. Стоит обратить внимание на то, что еще 10 июля на межведомственном совещании в МИД было решено, что в этом году прибытия десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области для празднования Рош ха-Шана невозможно из-за пандемии коронавируса.