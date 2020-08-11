Скандальное заявление соперницы Лукашенко - появились неожиданные подробности

11 августа белорусов и международное сообщество шокировало новое видеообращение главной соперницы Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, — оппозиционерка неожиданно для всех призвала протестующих опомниться и остановить акции протеста. В этот же день представитель избирательного штаба Светланы Тихановской, Мария Колесникова, рассказала, что кандидат в президенты 3 часа провела в кабинете с двумя силовиками. По ее словам, там было "оборудование, похожее на видеотехнику". Колесникова предполагает, что Тихановскую могли заставить попросить людей прекратить митинги и акции протеста. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Телеграмм-канал "Кулуары KYKY".

"Она была без связи со своим адвокатом. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику — результат вы знаете. Максим видит Светлану, что выходит из кабинета, — она сказала — что выйдет через другой вход... По какому праву кандидата в президенты оставляют с представителями силовых структур без адвокатов на несколько часов? Почему, приходя на прием к председателю ЦИК, люди в итоге остаются задержанными силовыми структурами? .. Человек, который 3 часа находится наедине с двумя представителями силовых структур, может прочитать любой текст... Если бы я была в ее ситуации, я бы тоже могла зачитать (текст по бумажке — ред.). Когда есть дети, муж, друзья и люди, которые находятся в тюрьме, очень сложно не делать заявления под давлением" , — заявила Мария Колесникова.

Напомним, что 11 августа кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прочитала по бумажке второе за несколько часов обращение к белорусам, где призвала их не противодействовать стражам порядка, не выходить на протесты и уважать закон.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 11 августа Европейский Союз официально призвал команду действующего президента Александра Лукашенко прекратить репрессии. Кроме того, ЕС предупредил, что уже готовит реакцию на дальнейшее развитие событий.