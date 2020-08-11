Столкнулась с выбором - в Литве объяснили статус оппонентки Лукашенко

Литовское правительство выступило со специальным заявлением относительно событий в Беларуси. Министр иностранных дел Линас Линкявичус пояснил, оппозиционерка Светлана Тихановская получила убежище в стране. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг дипломата 11 августа.

По словам чиновника, кандидатка в президенты Беларуси не имела выбора.

"Тихановская столкнулась с выбором, не совместимым со свободой в беларуси, если она не поедет", — пояснил министр.

Лінкявічус добавил, главная оппонентка Александра Лукашенко прибыла в Литва вместе с руководительницей своего президентского штаба Марией Мороз. Выезда непосредственно способствовала белорусская власть.

"То, что у нее была виза, отвечает на много вопросов. Она может год спокойно жить в Литве", — отметил дипломат.

Он резюмировал, что их предоставили жилье.

Напомним, Тихановская , как считается, покинула Беларусь в ночь на 11 августа. Накануне она провела несколько часов у здания Центризбиркома. Неправительственные СМИ информировали, что там с оппозиционеркой разговаривали представители силовых структур.

ЦИК утверждает, что Лукашенко поддержали свыше 80% избирателей, а вот Тихановскую — чуть более 10%.

Также 11 августа Тихановская выступила с видеообращением, в котором назвала свое решение очень тяжелым и напомнила, что ее дети именно в Литве.

В сети позже распространили другое видео с заявлением кандидатки, однако тон ее существенно отличается от первой.

Как сообщает ONLINE.UA, соперница Александра Лукашенко на выборах призвала протестующих опомниться и остановить акции. По словам оппозиционерки, она благодарна белорусам за поддержку на выборах. Вместе с тем она добавила, что народ страны сделал свой выбор. Медиа объяснили эти слова давлением.